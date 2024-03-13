В Ростове средняя стоимость проезда в такси взлетела до 42 рублей за километр

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Корреспондент RostovGazeta сравнила данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), чтобы выяснить, как изменились тарифы за услуги такси за 2023 год.
Согласно данным по сбору статистики, в январе 2023 года в Ростовской области средний тариф на проезд одного километра на такси составлял 26,21 рубля, в январе текущего года цена поднялась уже до 34,89 рубля за километр пути. Прирост составил 33,1% за год.
В Ростове в январе 2023 году стоимость услуг такси составляла 29,35 рубля за километр, спустя год тариф для ростовчан вырос до 41,94 рубля за километр. Цены стали выше на 42,8% по отношению к показателям прошлого года.
Наиболее вероятными причинами роста цен на такси можно назвать рост цен на топливо, комплектующие, обслуживание автомобилей, а также инфляцию.
Ранее таксисты рассказали изданию, почему им не нравятся заказы на поездки из центра города.