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Posted Сегодня, 12:16

Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

В Ростове-на-Дону и области за 2023 год резко выросли цены на проезд в такси

В Ростове средняя стоимость проезда в такси взлетела до 42 рублей за километр

13 марта 2024, 12:16
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону и области за 2023 год резко выросли цены на проезд в такси
В Ростовской области за 2023 год значительно выросла стоимость услуг такси, данные о ценах частных пассажироперевозок опубликовали в системе ЕМИСС.

Корреспондент RostovGazeta сравнила данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), чтобы выяснить, как изменились тарифы за услуги такси за 2023 год.

Согласно данным по сбору статистики, в январе 2023 года в Ростовской области средний тариф на проезд одного километра на такси составлял 26,21 рубля, в январе текущего года цена поднялась уже до 34,89 рубля за километр пути. Прирост составил 33,1% за год.

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В Ростове в январе 2023 году стоимость услуг такси составляла 29,35 рубля за километр, спустя год тариф для ростовчан вырос до 41,94 рубля за километр. Цены стали выше на 42,8% по отношению к показателям прошлого года.

Наиболее вероятными причинами роста цен на такси можно назвать рост цен на топливо, комплектующие, обслуживание автомобилей, а также инфляцию.

Ранее таксисты рассказали изданию, почему им не нравятся заказы на поездки из центра города.

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