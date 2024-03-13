В Ростове средняя стоимость проезда в такси взлетела до 42 рублей за километр

Согласно данным по сбору статистики, в январе 2023 года в Ростовской области средний тариф на проезд одного километра на такси составлял 26,21 рубля, в январе текущего года цена поднялась уже до 34,89 рубля за километр пути. Прирост составил 33,1% за год.