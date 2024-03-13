В Ростове введут массовые ограничения проезда по центру и ЗЖМ. Показываем на карте

Последние ограничения введут из-за работ на водопроводе в Нахичевани на улице Школьной, здесь автомобилистам ограничат проезд с 26 марта по 23 мая. Транспорту ограничат движение в границах переулка Технического до улицы Вяземцева, а также запретят проезд автомобилей в районе Технического, 1, Агрономического, 1 и Клавишного, 5.