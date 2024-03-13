В Ростове введут массовые ограничения проезда по центру и ЗЖМ. Показываем на карте

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Власти Ростова-на-Дону объявили, что в конце марта в городе начнутся масштабные работы по ремонту тепловой сети по улице Малюгиной, из-за чего необходимо ограничить движение транспорта по шести улицам.
Так с 25 марта по 25 июня введут ограничения движения по улице Варфоломеева в границах проспектов Соколова и Чехова, также запретят проезд транспорта по Малюгиной от Чехова до Малюгиной, 214.
Также с 25 июня по 10 сентября нельзя будет проехать по Малюгиной от дома №214 до Кировского проспекта. На период действия ограничений по проспекту Чехова, 105 организуют двусторонний режим движения транспорта.
Кроме того, из-за строительства коллектора планируют ограничить проезд транспорта по улице Всесоюзной.
Так с 25 март по 24 апреля на Всесоюзной ограничат движение автомобилей в границах переулков Мартыновского и Молодогвардейского, власти планируют организовать на этом участке реверсивное движение.
С 23 апреля по 12 мая на Всесоюзной ограничат участок движения от Молодогвардейского до Портовой, с 13 мая по 30 июня прекратят движение транспорта от улицы Портовой до Всесоюзной, 20.
Последние ограничения введут из-за работ на водопроводе в Нахичевани на улице Школьной, здесь автомобилистам ограничат проезд с 26 марта по 23 мая. Транспорту ограничат движение в границах переулка Технического до улицы Вяземцева, а также запретят проезд автомобилей в районе Технического, 1, Агрономического, 1 и Клавишного, 5.
Автомобилистов просят помнить об ограничениях при планировании маршрутов своих поездок.
Ранее в Ростове объявили о планах ограничить проезд по Мурлычева.