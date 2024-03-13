В Ростовской области ФСБ задержали пособника украинской разведки

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
Утром среды, 13 марта, сотрудники ФСБ России по Ростовской области объявили, что им удалось выявить и пресечь противоправную деятельность россиянина, который оказывал содействие украинским спецслужбам.
Силовики установили, что мужчина конфиденциально поддерживал связь с сотрудником СБУ, чтобы помогать украинской разведке собирать данные, представляющие важность для безопасности Российской Федерации.
В настоящий момент подозреваемого задержали, против него возбудили уголовное дело, обвинив в сотрудничестве с иностранным государство на конфиденциальной основе.
Если вина дончанина будет доказана, ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Ранее в Ростове трех шпионов осудили из-за передачи данных о работе систем ПВО противнику, все они проведут в колонии от 11 до 13 лет.