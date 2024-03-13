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ФСБ задержали жителя Ростовской области, сотрудничающего с разведкой Украины

В Ростовской области ФСБ задержали пособника украинской разведки

13 марта 2024, 07:26
Фото: 51.rosguard.gov.ru / иллюстрация
ФСБ задержали жителя Ростовской области, сотрудничающего с разведкой Украины
В Ростовской области местного жителя задержали по подозрению в помощи украинской разведке, об этом сообщили в пресс-службе УФСБ региона.

Утром среды, 13 марта, сотрудники ФСБ России по Ростовской области объявили, что им удалось выявить и пресечь противоправную деятельность россиянина, который оказывал содействие украинским спецслужбам.

Силовики установили, что мужчина конфиденциально поддерживал связь с сотрудником СБУ, чтобы помогать украинской разведке собирать данные, представляющие важность для безопасности Российской Федерации.

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В настоящий момент подозреваемого задержали, против него возбудили уголовное дело, обвинив в сотрудничестве с иностранным государство на конфиденциальной основе.

Если вина дончанина будет доказана, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее в Ростове трех шпионов осудили из-за передачи данных о работе систем ПВО противнику, все они проведут в колонии от 11 до 13 лет.

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