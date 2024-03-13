В Таганроге после атаки беспилотников проверят работу систем оповещения

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Напомним, накануне 12 марта в Таганроге произошла очередная атака беспилотников. Военные сбили БПЛА еще на подлете к городу, а потому никто из местных жителей не пострадал. Тем не менее на период атаки в Таганроге работали сирены, а горожан призвали спуститься в убежища. Однако, по словам местных жителей, не во всех районах сирены работали на необходимом уровне слышимости.
Уже в среду, 13 марта, глава администрации Таганрога Андрей Фатеев объявил, что в 13.00 мск на территории приморского города пройдут проверки работоспособности сирен. Зона проверки находится в районе ТАНТК имени Г. М. Бериева.
Жителей Таганрога призывают сохранять спокойствие и не переживать, поскольку проверка является плановой.
Ранее дончанам рассказали, что делать во время атаки БПЛА.