В Таганроге после атаки беспилотников проверят работу систем оповещения

Напомним, накануне 12 марта в Таганроге произошла очередная атака беспилотников. Военные сбили БПЛА еще на подлете к городу, а потому никто из местных жителей не пострадал. Тем не менее на период атаки в Таганроге работали сирены, а горожан призвали спуститься в убежища. Однако, по словам местных жителей, не во всех районах сирены работали на необходимом уровне слышимости.