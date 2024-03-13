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В Таганроге 13 марта завоют сирены у ТАНТК имени Г. М. Бериева

В Таганроге после атаки беспилотников проверят работу систем оповещения

13 марта 2024, 09:53
Фото: Alexxx Maleev/cc by sa/flickr.com
В Таганроге 13 марта завоют сирены у ТАНТК имени Г. М. Бериева

В Таганроге 13 марта завоют сирены в районе авиазавода

Жителей Таганрога предупредили о проверке систем оповещения в районе авиазавода, об этом сообщил глава администрации города Андрей Фатеев в своем Telegram-канале.

Напомним, накануне 12 марта в Таганроге произошла очередная атака беспилотников. Военные сбили БПЛА еще на подлете к городу, а потому никто из местных жителей не пострадал. Тем не менее на период атаки в Таганроге работали сирены, а горожан призвали спуститься в убежища. Однако, по словам местных жителей, не во всех районах сирены работали на необходимом уровне слышимости.

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Уже в среду, 13 марта, глава администрации Таганрога Андрей Фатеев объявил, что в 13.00 мск на территории приморского города пройдут проверки работоспособности сирен. Зона проверки находится в районе ТАНТК имени Г. М. Бериева.

Жителей Таганрога призывают сохранять спокойствие и не переживать, поскольку проверка является плановой.

Ранее дончанам рассказали, что делать во время атаки БПЛА.

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