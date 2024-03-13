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Posted Сегодня, 16:04

Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:06

Updated Сегодня, 16:06

Власти предупредили о работе школ в Ростовской области в дни выборов

Власти предупредили о работе школ в Ростовской области в дни выборов

13 марта 2024, 16:04
Фото: rostovgazeta.ru
Власти предупредили о работе школ в Ростовской области в дни выборов
Работа учебных заведений будет зависеть от формата обучения и организации самого голосования там, рассказали в правительстве Ростовской области.

В Ростовской области с 15 по 17 марта пройдут выборы президента. Участки для голосования организуют в том числе и в школах.

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Власти региона рассказали, что школы, где не пройдут выборы, будут работать в штатном режиме. Те учебные заведения, где организуют участки с отдельным входом, также будут работать в штатном режиме.

«В других образовательных организациях 15 марта уроки пройдут в сокращенном режиме или в формате самоподготовки, также в ряде школ занятия будут перенесены на субботу 23 марта», — уточнили власти.

Также те школы, которые учатся по 6-дневной неделе, проведут занятия в формате самоподготовки либо проведут внеурочные мероприятия.

Ранее сообщалось, что на части избирательных участков Ростовской области запретили снимать фото и видео.

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