Власти предупредили о работе школ в Ростовской области в дни выборов

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
В Ростовской области с 15 по 17 марта пройдут выборы президента. Участки для голосования организуют в том числе и в школах.
Власти региона рассказали, что школы, где не пройдут выборы, будут работать в штатном режиме. Те учебные заведения, где организуют участки с отдельным входом, также будут работать в штатном режиме.
«В других образовательных организациях 15 марта уроки пройдут в сокращенном режиме или в формате самоподготовки, также в ряде школ занятия будут перенесены на субботу 23 марта», — уточнили власти.
Также те школы, которые учатся по 6-дневной неделе, проведут занятия в формате самоподготовки либо проведут внеурочные мероприятия.
Ранее сообщалось, что на части избирательных участков Ростовской области запретили снимать фото и видео.