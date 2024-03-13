Защита требует оправдать экс-главу донского Минздрава Быковскую

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Во время очередного заседания защита в прениях просила оправдать Быковскую, говоря о ее невиновности. Гособвинитель же запрашивает пять лет заключения для обвиняемой.
По мнению адвокатов, в обвинительных материалах отсутствуют конкретные данные о месте и времени совершения преступления. Они также заявили, что министерство координировало действия медицинских учреждений и фирм, предоставляющих услуги, и проведение совещаний с ними не является преступлением. Защита также отметила, что в регионе впервые создавалась единая система работы с медицинскими отходами.
Напомним, вот уже несколько лет продолжаются судебные тяжбы по делу об утилизации медотходов в Ростове-на-Дону. Быковскую обвиняют в превышении полномочий, заподозрив в помощи одному из участников тендера, который получил контракт на утилизацию медотходов по завышенной цене.