Защита требует оправдать экс-главу донского Минздрава Быковскую

По мнению адвокатов, в обвинительных материалах отсутствуют конкретные данные о месте и времени совершения преступления. Они также заявили, что министерство координировало действия медицинских учреждений и фирм, предоставляющих услуги, и проведение совещаний с ними не является преступлением. Защита также отметила, что в регионе впервые создавалась единая система работы с медицинскими отходами.