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Published Сегодня, 06:22

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Updated Сегодня, 06:24

Защита требует оправдать экс-главу донского Минздрава Быковскую

Защита требует оправдать экс-главу донского Минздрава Быковскую

13 марта 2024, 06:22
Фото: donland.ru
Защита требует оправдать экс-главу донского Минздрава Быковскую
Защита бывшей главы Минздрава Ростовской области Татьяны Быковской будет добиваться ее невиновности по уголовному делу, сообщает 1Rnd.

Во время очередного заседания защита в прениях просила оправдать Быковскую, говоря о ее невиновности. Гособвинитель же запрашивает пять лет заключения для обвиняемой.

По мнению адвокатов, в обвинительных материалах отсутствуют конкретные данные о месте и времени совершения преступления. Они также заявили, что министерство координировало действия медицинских учреждений и фирм, предоставляющих услуги, и проведение совещаний с ними не является преступлением. Защита также отметила, что в регионе впервые создавалась единая система работы с медицинскими отходами.

Бывшей главе донского Минздрава Татьяне Быковской грозит пять лет колонии
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Напомним, вот уже несколько лет продолжаются судебные тяжбы по делу об утилизации медотходов в Ростове-на-Дону. Быковскую обвиняют в превышении полномочий, заподозрив в помощи одному из участников тендера, который получил контракт на утилизацию медотходов по завышенной цене.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Защита#Глава Минздрава#Татьяна Быковская#Происшествия
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