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Published Сегодня, 18:02

Modified Сегодня, 18:04

Updated Сегодня, 18:04

Домофоны хотят сделать важной частью системы экстренного оповещения населения

Жителей Ростовской области могут оповещать о ЧС через домофоны

13 марта 2024, 18:02
Фото: 1MI
Домофоны хотят сделать важной частью системы экстренного оповещения населения
Домофоны хотят сделать важной частью системы экстренного оповещения населения, об этом «Интерфаксу» рассказал глава МЧС Александр Куренков.

Министр назвал идею использования домофонов на случай ЧС «перспективной». По его словам, через домофоны можно не только оперативно сообщить об опасности, но и рассказать, что делать во время бедствия.

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Дело в том, обратил внимание Куренков, что телевизорами теперь пользуется все меньше людей, а телефон может быть выключен. Домофоны же есть во всех квартирах многоэтажных домов.

«С помощью домофонов мы можем оповестить жителей всех квартир. И такое оповещение будет адресным и достаточно объемным», — говорит Куренков.

Ранее жители Таганрога заявили, что им некуда прятаться во время атак беспилотников.

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