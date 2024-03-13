Жителей Ростовской области могут оповещать о ЧС через домофоны

Posted Сегодня, 18:02
Published Сегодня, 18:02
Modified Сегодня, 18:04
Updated Сегодня, 18:04
Министр назвал идею использования домофонов на случай ЧС «перспективной». По его словам, через домофоны можно не только оперативно сообщить об опасности, но и рассказать, что делать во время бедствия.
Дело в том, обратил внимание Куренков, что телевизорами теперь пользуется все меньше людей, а телефон может быть выключен. Домофоны же есть во всех квартирах многоэтажных домов.
«С помощью домофонов мы можем оповестить жителей всех квартир. И такое оповещение будет адресным и достаточно объемным», — говорит Куренков.
Ранее жители Таганрога заявили, что им некуда прятаться во время атак беспилотников.