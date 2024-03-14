Актер Марат Башаров остановил спектакль в Ростове, когда зрителю стало плохо

Известный российский актер 13 марта остановил спектакль «Жениться Вам надо, барин» на сцене ростовского Академического театра имени М. Горького, сообщает Rostov.kp.ru. Он заметил, что одному из зрителей стало плохо, поэтому перестал играть и сообщил, что театральное действие возобновится с того же места, когда ростовчанину окажут медицинскую помощь. Это произошло за 15 минут до окончания первого акта.