Актер Марат Башаров остановил спектакль в Ростове, когда зрителю стало плохо

Posted Сегодня, 19:02
Published Сегодня, 19:02
Modified Сегодня, 19:04
Updated Сегодня, 19:04
Известный российский актер 13 марта остановил спектакль «Жениться Вам надо, барин» на сцене ростовского Академического театра имени М. Горького, сообщает Rostov.kp.ru. Он заметил, что одному из зрителей стало плохо, поэтому перестал играть и сообщил, что театральное действие возобновится с того же места, когда ростовчанину окажут медицинскую помощь. Это произошло за 15 минут до окончания первого акта.
«Артист крикнул: „Дайте свет в зал! Сейчас вызовем врача“, — сообщает издание со ссылкой на очевидцев.
Зрителю достаточно быстро оказала помощь женщина, которая представилась врачом. В скором времени приехали родственники больного и забрали его из театра домой.
Ранее RostovGazeta писала, что филиал театра кукол откроют на месте старого аэропорта Ростова.