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Актер Марат Башаров остановил спектакль в Ростове, когда зрителю стало плохо

Актер Марат Башаров остановил спектакль в Ростове, когда зрителю стало плохо

14 марта 2024, 19:02
Фото: rostovgazeta.ru
Актер Марат Башаров остановил спектакль в Ростове, когда зрителю стало плохо
Во время спектакля Марат Башаров объявил антракт, когда человеку стало плохо прямо в зале. Театральная труппа подождала, когда ростовчанину окажут первую помощь, и только тогда продолжила спектакль.

Известный российский актер 13 марта остановил спектакль «Жениться Вам надо, барин» на сцене ростовского Академического театра имени М. Горького, сообщает Rostov.kp.ru. Он заметил, что одному из зрителей стало плохо, поэтому перестал играть и сообщил, что театральное действие возобновится с того же места, когда ростовчанину окажут медицинскую помощь. Это произошло за 15 минут до окончания первого акта.

«Артист крикнул: „Дайте свет в зал! Сейчас вызовем врача“, — сообщает издание со ссылкой на очевидцев.

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Зрителю достаточно быстро оказала помощь женщина, которая представилась врачом. В скором времени приехали родственники больного и забрали его из театра домой.

Ранее RostovGazeta писала, что филиал театра кукол откроют на месте старого аэропорта Ростова.

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