Больше половины квартир в новостройках Ростова остаются нераспроданными

Эксперты подсчитали, что при позитивном прогнозе, чтобы реализовать оставшиеся объемы жилья, потребуется девять месяцев, а при негативном сценарии — почти два года. Базовый сценарий предполагает, что нераспроданное жилье реализуют за год и три месяца.