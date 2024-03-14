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Больше половины квартир в новостройках Ростова остаются нераспроданными

Больше половины квартир в новостройках Ростова остаются нераспроданными

14 марта 2024, 08:08
Фото: donland.ru
Больше половины квартир в новостройках Ростова остаются нераспроданными
Примерно 55% от проектного объема жилья в Ростове остается нераспроданными, следует из данных «РБК Недвижимость».

По данным аналитиков, сейчас в Ростове строится порядка 1,6 миллиона квадратных метров жилья. Однако нераспроданными из них остаются 899,7 тысячи квадратных метров, то есть примерно 55%.

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Эксперты подсчитали, что при позитивном прогнозе, чтобы реализовать оставшиеся объемы жилья, потребуется девять месяцев, а при негативном сценарии — почти два года. Базовый сценарий предполагает, что нераспроданное жилье реализуют за год и три месяца.

Тем временем Ростов-на-Дону попал в пятерку городов с самыми подорожавшими новостройками.

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