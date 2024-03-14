Больше половины квартир в новостройках Ростова остаются нераспроданными

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
По данным аналитиков, сейчас в Ростове строится порядка 1,6 миллиона квадратных метров жилья. Однако нераспроданными из них остаются 899,7 тысячи квадратных метров, то есть примерно 55%.
Эксперты подсчитали, что при позитивном прогнозе, чтобы реализовать оставшиеся объемы жилья, потребуется девять месяцев, а при негативном сценарии — почти два года. Базовый сценарий предполагает, что нераспроданное жилье реализуют за год и три месяца.
Тем временем Ростов-на-Дону попал в пятерку городов с самыми подорожавшими новостройками.