Дожди, ветер, снег и гололедица поджидают жителей Ростовской области 15 марта

Posted Сегодня, 18:14
Published Сегодня, 18:14
Modified Сегодня, 18:16
Updated Сегодня, 18:16
Синоптики рассказали, что в ночь на пятницу, 15 марта, Ростовскую область накроет дождями, туманом и мокрым снегом, в отдельных районах из-за ночных заморозков до -5 градусов появится гололед на дорогах. В течение дня будет дуть порывистый ветер скоростью от 50,4 до 64,8 километра в час (14-18 метров в секунду). Температура воздуха будет колебаться от -1 до +8 градусов.
В субботу, 16 марта, погода останется пасмурной, туманной и дождливой, но ветер ослабнет и воздух прогреется до +10-14 градусов. Аналогичные погодные условия сохранятся в воскресенье, 17 марта, однако к дождям добавится мокрый снег, гололед и колебание температур от -4 до +14 градусов в течение суток.
Ранее дончан предупредили о возможных подтоплениях в марте.