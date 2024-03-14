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Published Сегодня, 18:14

Modified Сегодня, 18:16

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Дожди, ветер, снег и гололедица поджидают жителей Ростовской области 15 марта

Дожди, ветер, снег и гололедица поджидают жителей Ростовской области 15 марта

14 марта 2024, 18:14
Фото: Изображение Midjourney
Дожди, ветер, снег и гололедица поджидают жителей Ростовской области 15 марта
В ближайшие сутки на Ростовскую область обрушатся дожди, снег и ветер скоростью около 65 километров в час, об этом сообщили синоптики Ростовского гидрометцентра.

Синоптики рассказали, что в ночь на пятницу, 15 марта, Ростовскую область накроет дождями, туманом и мокрым снегом, в отдельных районах из-за ночных заморозков до -5 градусов появится гололед на дорогах. В течение дня будет дуть порывистый ветер скоростью от 50,4 до 64,8 километра в час (14-18 метров в секунду). Температура воздуха будет колебаться от -1 до +8 градусов.

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В субботу, 16 марта, погода останется пасмурной, туманной и дождливой, но ветер ослабнет и воздух прогреется до +10-14 градусов. Аналогичные погодные условия сохранятся в воскресенье, 17 марта, однако к дождям добавится мокрый снег, гололед и колебание температур от -4 до +14 градусов в течение суток.

Ранее дончан предупредили о возможных подтоплениях в марте.

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