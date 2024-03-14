Дожди, ветер, снег и гололедица поджидают жителей Ростовской области 15 марта

Синоптики рассказали, что в ночь на пятницу, 15 марта, Ростовскую область накроет дождями, туманом и мокрым снегом, в отдельных районах из-за ночных заморозков до -5 градусов появится гололед на дорогах. В течение дня будет дуть порывистый ветер скоростью от 50,4 до 64,8 километра в час (14-18 метров в секунду). Температура воздуха будет колебаться от -1 до +8 градусов.