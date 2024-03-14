Эксперт рассказал, какой подарок больше всего радует современную женщину

«Жизнь женщины в 21 веке сильно изменилась по сравнению с прошлыми временами. Теперь их задача — не только готовить еду и заботиться о детях. Женщины получают образование, они стали равноправными членами общества. Их интересы и возможности гораздо шире, чем когда-либо в истории. И подарки нужно выбирать с учетом этого», — объяснил Костеренко.