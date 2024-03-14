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Posted Сегодня, 17:31

Published Сегодня, 17:31

Modified Сегодня, 17:59

Updated Сегодня, 17:59

Эксперт рассказал, какой подарок больше всего радует современную женщину

14 марта 2024, 17:31
Прошел Международный женский день, и в то время как некоторые девушки радуются полученным подаркам, другие уже выставляют их на продажу в интернете.

Что заставляет женщин так поступать, рассказал в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» психолог Сергей Костеренко. Он отметил, что современным женщинам непросто угодить. Ведь представительницы прекрасного пола сильно изменились, но представления о них остались прежними.

«Жизнь женщины в 21 веке сильно изменилась по сравнению с прошлыми временами. Теперь их задача — не только готовить еду и заботиться о детях. Женщины получают образование, они стали равноправными членами общества. Их интересы и возможности гораздо шире, чем когда-либо в истории. И подарки нужно выбирать с учетом этого», — объяснил Костеренко.

Например, согласно его словам, пакет ценных бумаг может быть необычным подарком, но многие женщины примут его с радостью вместо цветов.

«Женщины стали финансово грамотными, они освоили новые инструменты рынка», — подчеркнул эксперт.

Однако развитие и социализация женщин также приводят к тому, что они часто находятся в напряжении. Поэтому мужчины могут подумать о подарках, которые помогут их дамам расслабиться и отдохнуть.

«Например, это может быть посещение СПА-салона, экзотический массаж, водные процедуры или гидромассажная ванна для дома», — добавил специалист.

Если рассматривать более практичные подарки, то робот-пылесос или умная колонка могут облегчить жизнь женщины.

«А те, кто хочет объединить приятное с полезным, могут выбрать ароматические свечи в качестве подарка. Это поможет расслабиться и успокоиться после долгого дня, а также станет приятным мотивом для романтического вечера вместе с мужчиной, который подарил их», — заключил психолог.

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