Эксперт рассказал, какой подарок больше всего радует современную женщину

Posted Сегодня, 17:31
Published Сегодня, 17:31
Modified Сегодня, 17:59
Updated Сегодня, 17:59
Что заставляет женщин так поступать, рассказал в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» психолог Сергей Костеренко. Он отметил, что современным женщинам непросто угодить. Ведь представительницы прекрасного пола сильно изменились, но представления о них остались прежними.
«Жизнь женщины в 21 веке сильно изменилась по сравнению с прошлыми временами. Теперь их задача — не только готовить еду и заботиться о детях. Женщины получают образование, они стали равноправными членами общества. Их интересы и возможности гораздо шире, чем когда-либо в истории. И подарки нужно выбирать с учетом этого», — объяснил Костеренко.
Например, согласно его словам, пакет ценных бумаг может быть необычным подарком, но многие женщины примут его с радостью вместо цветов.
«Женщины стали финансово грамотными, они освоили новые инструменты рынка», — подчеркнул эксперт.
Однако развитие и социализация женщин также приводят к тому, что они часто находятся в напряжении. Поэтому мужчины могут подумать о подарках, которые помогут их дамам расслабиться и отдохнуть.
«Например, это может быть посещение СПА-салона, экзотический массаж, водные процедуры или гидромассажная ванна для дома», — добавил специалист.
Если рассматривать более практичные подарки, то робот-пылесос или умная колонка могут облегчить жизнь женщины.
«А те, кто хочет объединить приятное с полезным, могут выбрать ароматические свечи в качестве подарка. Это поможет расслабиться и успокоиться после долгого дня, а также станет приятным мотивом для романтического вечера вместе с мужчиной, который подарил их», — заключил психолог.