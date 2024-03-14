Эксперт рассказала, почему не стоит бояться коллекторов

Заемщики часто уменьшают первоначально заявленную сумму требований для добровольной выплаты. Если требования коллекторов не удовлетворяются, это может привести к судебным разбирательствам. В случае, если решение суда вынесено в пользу коллекторов, должник обязан выплатить долг, иначе он может потерять имущество и другие активы. Федеральная служба судебных приставов имеет более широкие полномочия, чем коллекторы, и может налагать арест на имущество и деньги должника, а также использовать их в пользу взыскателя.