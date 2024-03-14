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Posted Сегодня, 06:47

Published Сегодня, 06:47

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

Эксперт рассказала, почему не стоит бояться коллекторов

14 марта 2024, 06:47
Россияне помнят, что 10-20 лет назад коллекторы иногда применяли жесткие методы воздействия на должников: поджог имущества, запугивание и физическое насилие. Эта практика создала негативное представление о профессионалах взыскания долгов.

Однако сейчас ситуация изменилась. Экономист Ольга Тарасова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что коллекторы стали работать по-другому, и иногда взаимодействие с ними может быть выгодным. Коллекторское взыскание долгов является распространенным инструментом на финансовом рынке для работы с должниками. Банки обращаются к коллекторам в тех случаях, когда долг сложно взыскать по разным причинам или его просрочка превышает нормативы, установленные каждой кредитной организацией.

Стоимость долга, который банки продают коллекторам, составляет в среднем 8-10% от его номинала. Коллекторы прикладывают все усилия, чтобы окупить свои вложения. Большинство коллекторов действуют в рамках закона и начинают с предложения добровольного погашения задолженности. Отношения между заемщиком и коллектором являются гражданскими, поэтому условия выплаты могут быть предметом переговоров.

Заемщики часто уменьшают первоначально заявленную сумму требований для добровольной выплаты. Если требования коллекторов не удовлетворяются, это может привести к судебным разбирательствам. В случае, если решение суда вынесено в пользу коллекторов, должник обязан выплатить долг, иначе он может потерять имущество и другие активы. Федеральная служба судебных приставов имеет более широкие полномочия, чем коллекторы, и может налагать арест на имущество и деньги должника, а также использовать их в пользу взыскателя.

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