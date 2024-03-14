Эксперт рассказала, почему не стоит бояться коллекторов

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Однако сейчас ситуация изменилась. Экономист Ольга Тарасова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что коллекторы стали работать по-другому, и иногда взаимодействие с ними может быть выгодным. Коллекторское взыскание долгов является распространенным инструментом на финансовом рынке для работы с должниками. Банки обращаются к коллекторам в тех случаях, когда долг сложно взыскать по разным причинам или его просрочка превышает нормативы, установленные каждой кредитной организацией.
Стоимость долга, который банки продают коллекторам, составляет в среднем 8-10% от его номинала. Коллекторы прикладывают все усилия, чтобы окупить свои вложения. Большинство коллекторов действуют в рамках закона и начинают с предложения добровольного погашения задолженности. Отношения между заемщиком и коллектором являются гражданскими, поэтому условия выплаты могут быть предметом переговоров.
Заемщики часто уменьшают первоначально заявленную сумму требований для добровольной выплаты. Если требования коллекторов не удовлетворяются, это может привести к судебным разбирательствам. В случае, если решение суда вынесено в пользу коллекторов, должник обязан выплатить долг, иначе он может потерять имущество и другие активы. Федеральная служба судебных приставов имеет более широкие полномочия, чем коллекторы, и может налагать арест на имущество и деньги должника, а также использовать их в пользу взыскателя.