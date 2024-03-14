Экстренные службы 3,5 месяца игнорируют жалобы из затопленного хутора под Азовом

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Во время передачи «О главном» в студию дозвонился житель хутора Колузаево, расположенного в Азовском районе. По словам дончанина, еще в конце ноябре 2023 года во время разгула непогоды его дачу затопило.
«3,5 месяца спустя там до сих пор стоит вода, порядка 50-70 сантиметров на всей территории участка. Я обращался в 112, МЧС Азова, но до сих мер никто не предпринимает. Уже погибли деревья, строения на участке начинают разрушаться», — пожаловался дончанин, призвав губернатора Василия Голубева помочь с решением проблемы.
Губернатор Голубев сообщил, что зафиксирует эту жалобу и даст поручение разобраться с возникшей проблемой.
«Действительно с ноября прошлого года мы увидели увеличение количества подтоплений, поэтому я ввел правило ежесуточно докладывать о возникших ситуациях и мерах властей по ликвидации подтоплений», — рассказал Василий Голубев, добавив, что ситуация с подтоплениями сохраняется из-за насыщенности почвы Ростовской области влагой.
«Поручение будет, уверен, они[прим. редакции — власти или экстренные службы] отреагируют уже сегодня», — в заключение добавил глава региона.
Ранее ученые предсказали возможность подтоплений Ростовской области в марте 2024 года.