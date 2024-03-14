rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:49

Published Сегодня, 15:49

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

В Ростовской области из-за подтоплений погибли деревья и начали разрушаться дома

Экстренные службы 3,5 месяца игнорируют жалобы из затопленного хутора под Азовом

14 марта 2024, 15:49
Фото: 1MI
В Ростовской области из-за подтоплений погибли деревья и начали разрушаться дома

В Ростовской области из-за подтоплений погибли деревья и начали разрушаться дома

В Ростовской области жители жалуются, что спустя три месяца так и не получили помощь после затоплений территорий Азовского района в ноябре 2023 года, об этом дончане сообщили в эфире передачи «О главном» с губернатором Василием Голубевым.

Во время передачи «О главном» в студию дозвонился житель хутора Колузаево, расположенного в Азовском районе. По словам дончанина, еще в конце ноябре 2023 года во время разгула непогоды его дачу затопило.

«3,5 месяца спустя там до сих пор стоит вода, порядка 50-70 сантиметров на всей территории участка. Я обращался в 112, МЧС Азова, но до сих мер никто не предпринимает. Уже погибли деревья, строения на участке начинают разрушаться», — пожаловался дончанин, призвав губернатора Василия Голубева помочь с решением проблемы.

Правильный подход к строительству и благоустройству может решить вопросы подтоплений
Узнать подробнее

Губернатор Голубев сообщил, что зафиксирует эту жалобу и даст поручение разобраться с возникшей проблемой.

«Действительно с ноября прошлого года мы увидели увеличение количества подтоплений, поэтому я ввел правило ежесуточно докладывать о возникших ситуациях и мерах властей по ликвидации подтоплений», — рассказал Василий Голубев, добавив, что ситуация с подтоплениями сохраняется из-за насыщенности почвы Ростовской области влагой.

«Поручение будет, уверен, они[прим. редакции — власти или экстренные службы] отреагируют уже сегодня», — в заключение добавил глава региона.

Ранее ученые предсказали возможность подтоплений Ростовской области в марте 2024 года.

Читайте также:
Десятки штабов для отслеживания подтоплений создали в Ростовской области«Миллионы против подтоплений»: как выявляли границы затоплений в Ростовской областиЖители Новошахтинска пожаловались на подтопление домов и отсутствие света
#Общество#Город#Диана Троянская#Ростовская область#Азовский район#МЧС#Последние новости Ростова на сегодня#18+#Последствия дождя#Последствия непогоды#Номер 112#Происшествия
Подпишитесь
Новостройки в Ростове стоят полупустые, а дончане добиваются выплат за рухнувший дом
Сегодня, 15:10
В Ростове подготовят проект реконструкции улицы Доватора на участке до Западной хорды
Сегодня, 15:10
Жителям Ростовской области рассказали, как росли цены в феврале
Сегодня, 14:21
Ростовчане тратят на уход за животными до 10 тысяч рублей в месяц
Сегодня, 13:45
В Ростове начали сбор крови аллергиков для создания вакцин
Сегодня, 13:07
Омбудсмен раскрыл, чему будут учить на уроках семьеведения в школах Ростова
Сегодня, 11:37