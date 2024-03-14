Экстренные службы 3,5 месяца игнорируют жалобы из затопленного хутора под Азовом

«3,5 месяца спустя там до сих пор стоит вода, порядка 50-70 сантиметров на всей территории участка. Я обращался в 112, МЧС Азова, но до сих мер никто не предпринимает. Уже погибли деревья, строения на участке начинают разрушаться», — пожаловался дончанин, призвав губернатора Василия Голубева помочь с решением проблемы.