Фирма президента ФК «Ростов» купила долю у крупного московского застройщика

Холдинговая компания «Лернако» приобрела 30% в ООО «Проект-С-24». Она специализируется на деятельности генерального подрядчика и заказчика-застройщика. «Проект-С-24» зарегистрирован в Ростове, однако является «дочкой» крупного московского девелопера ГК «Самолет». Ранее ему принадлежали все 100% компании, а теперь — 70%.