Фирма президента ФК «Ростов» купила долю у крупного московского застройщика

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Холдинговая компания «Лернако» приобрела 30% в ООО «Проект-С-24». Она специализируется на деятельности генерального подрядчика и заказчика-застройщика. «Проект-С-24» зарегистрирован в Ростове, однако является «дочкой» крупного московского девелопера ГК «Самолет». Ранее ему принадлежали все 100% компании, а теперь — 70%.
Сообщается, что «Лернако» приобрела долю в компании-застройщике 29 февраля этого года.
Арташес Арутюнянц, владеющий «Лернако», является важной фигурой в строительной отрасли региона. В его холдинг входят несколько компаний, связанных со строительством, например, «Ростовстрой-Дон» и «Донсити». Также бизнесмен является президентом футбольного клуба Ростова.
«Проект-С-24» был зарегистрирован год назад. Руководителем компании значится Виктор Рязанов. Данных о доходах компании пока нет.
Ранее сообщалось, что компания «Лимерт» Арташеса Арутюнянца обустроит места погребения участников СВО в Ростове. Эта фирма также специализируется на инженерных изысканиях и управлении проектами строительства.
Напомним, RostovGazeta подготовила спецпроект, где рассказала о главных бизнесменах Ростовской области.