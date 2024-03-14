«Голубая стрела»: как по книгам ростовского писателя Черносвитова снимали фильмы

Posted Сегодня, 17:16
Published Сегодня, 17:16
Modified Сегодня, 17:18
Updated Сегодня, 17:18
Кстати, о том, что по книгам Черносвитова (1917−1991) снимались художественные фильмы, я сам узнал относительно недавно. Несколько лет назад, отдыхая на даче в Чалтыре, я решил взять у отца в библиотеке какой-нибудь советский детектив и на досуге его почитать. В руки мне попалась книга Владимира Черносвитова «Сейф командира „Флинка“. Я открыл эту книгу и увидел дарственную надпись автора моему отцу:
«Спасителю − от спасенного! Дорогому Минасу Георгиевичу Багдыкову − от вечно благодарного и признательного автора. Душевно и сердечно. В. Черносвитов. Январь 1988 года».
Я буквально онемел, когда прочитал эти строки. Дело в том, что мой отец (к сожалению, ныне покойный) долгие годы работал хирургом в ЦГБ, затем в медико-санитарной части завода «Ростсельмаш» (ныне областная клиническая больница № 2), являлся заслуженным врачом Российской Федерации. Отец дружил со многими известными людьми, в том числе, как оказалось, был в товарищеских отношениях с писателем Черносвитовым.
С того момента, как я нашел у отца в библиотеке книгу писателя «Сейф командира „Флинка“, стал интересоваться жизнью и творчеством Владимира Михайловича Черносвитова.
Дело в том, что в детстве я любил смотреть фильм «Голубая стрела», который был снят в 1958 году. Правда, тогда я не знал, что сценарий к нему написал Черносвитов. Да и вообще в те годы ничего не слышал о писателе и его книгах.
Думаю, сегодня фильм «Голубая стрела» покажется многим наивным. Но он, безусловно, был добрым, патриотичным. Помню, что в советские годы я смотрел эту кинокартину с большим интересом.
Сюжет фильма таков. Лейтенант по фамилии Дудник, познакомившись во время отдыха на пляже с симпатичной девушкой, пытается произвести на нее впечатление. Чтобы показать свою значимость, он рассказывает девушке о готовящихся испытаниях нового совершенно секретного самолета − «Голубой стрелы». Лейтенант совершает непростительную ошибку. Ведь девушка − тайный агент иностранной разведки. Ей становится известно о самом самолете, о времени и месте проведения испытаний.
В результате самолет «Голубая стрела» сбит недалеко от нейтральных вод. В это время в сторону нашего сбитого самолета выдвигается иностранная подводная лодка. Летчик сбитого самолета Карпенко захвачен в плен на борту подлодки, экипаж которой маскируется под советских моряков. А на самом деле на борту подлодки находятся враги советской власти и СССР, говорящие по-русски, в том числе белоэмигранты, предатели, бывшие пособники фашистов.
Итак, агенты иностранной спецслужбы захватывают элемент двигателя принципиально нового типа и доставляют его на подлодку. Этот элемент нового двигателя самолета находился на необитаемом острове, который охраняли наши пограничники.
Пограничники дают бой диверсантам, которые высаживаются на острове. Но силы неравны. И все-таки пограничники успевают сообщить в штаб флота о произошедшем инциденте. В специальный тайник они прячут вахтенный журнал заставы. План диверсантов раскрыт, вражеская подлодка блокирована в территориальных водах СССР. Летчик Карпенко раскрывает маскировку диверсантов под советских подводников. С помощью моряка подлодки Остапчука, который осознал, что Родина дороже всего, подводная лодка выведена летчиком Карпенко из строя. В итоге она может двигаться лишь на медленном ходу по поверхности моря. Экипаж подлодки сдается советским вооруженным силам. Похищение секретного двигателя предотвращено.
Вот такой остросюжетный советский бестселлер. Режиссером кинокартины был Леонид Эстрин. Кстати, в фильме снимался также легендарный советский киноактер, наш земляк Павел Луспекаев. Он играл советского офицера, начальника штаба.
Надо сказать, что Владимир Михайлович Черносвитов был большим патриотом, который героически воевал во время Великой Отечественной войны и закончил ее гвардии майором. Черносвитов принимал участие в битвах под Москвой, под Сталинградом и на Курской дуге.
Возможно, именно поэтому Владимир Михайлович всю свою творческую жизнь писал на военно-патриотические темы. Его герои − это отважные люди: моряки, летчики, пограничники.
Книги Черносвитова были популярны не только в нашей стране, они издавались массово и за рубежом.
Знаю, что Владимир Михайлович очень любил Ростов, хотя родился в Петрограде. Но последние годы жизни он жил в Ростове и всем сердцем полюбил этот город.
К сожалению, в 1991 году Черносвитова не стало. Но добрая память об этом человеке продолжает жить не только в моей семье. Его книги по-прежнему с удовольствием читают, а фильмы, снятые по сценариям Владимира Михайловича, показывают на нашем телевидении.
С моей точки зрения, об этом человеке должны лучше знать ростовчане. Добрая память о нем важна и для подрастающего поколения. Ведь он всю свою жизнь посвятил Отечеству.
Георгий Багдыков