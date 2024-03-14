Госэкспертиза одобрила проект продления улицы Орбитальной в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
В среду, 13 марта, донского управление Госэкспертизы опубликовало положительное заключение на проект строительства автодороги по улице Орбитальной в границах переулка Космического и улице Особенной в Ростове-на-Дону.
Застройщиком проекта выступила дирекция по строительству транспортных объектов Ростова, а заказчиком департамент автодорог. Это уже второе положительное заключение на эти работы с начала года, вероятно, в документацию продолжают вносить изменения, чтобы адаптировать проект под изменяющиеся условия проведения работ или требования к будущему транспортному объекту.
Напомним, три года назад власти Ростова-на-Дону объявили, что на реконструкцию и расширение Орбитальной потребуется более трех миллиардов рублей, но найти эти средства будет проблематично. За прошедшее время стоимость работ значительно выросла, а потому сроки реализации проекта до сих пор неизвестны.