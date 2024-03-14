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Published Сегодня, 14:19

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Госэкспертиза одобрила проект продления улицы Орбитальной в Ростове-на-Дону

Госэкспертиза одобрила проект продления улицы Орбитальной в Ростове-на-Дону

14 марта 2024, 14:19
Фото: Яндекс. Карты
Госэкспертиза одобрила проект продления улицы Орбитальной в Ростове-на-Дону
В Ростове Госэкспертиза одобрила новый проект продления улицы Орбитальной в границах улиц Космической и Особенной, сведения появились в системе ГИС ЕГРЗ.

В среду, 13 марта, донского управление Госэкспертизы опубликовало положительное заключение на проект строительства автодороги по улице Орбитальной в границах переулка Космического и улице Особенной в Ростове-на-Дону.

Застройщиком проекта выступила дирекция по строительству транспортных объектов Ростова, а заказчиком департамент автодорог. Это уже второе положительное заключение на эти работы с начала года, вероятно, в документацию продолжают вносить изменения, чтобы адаптировать проект под изменяющиеся условия проведения работ или требования к будущему транспортному объекту.

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Напомним, три года назад власти Ростова-на-Дону объявили, что на реконструкцию и расширение Орбитальной потребуется более трех миллиардов рублей, но найти эти средства будет проблематично. За прошедшее время стоимость работ значительно выросла, а потому сроки реализации проекта до сих пор неизвестны.

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