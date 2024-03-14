Госэкспертиза одобрила проект продления улицы Орбитальной в Ростове-на-Дону

Напомним, три года назад власти Ростова-на-Дону объявили, что на реконструкцию и расширение Орбитальной потребуется более трех миллиардов рублей, но найти эти средства будет проблематично. За прошедшее время стоимость работ значительно выросла, а потому сроки реализации проекта до сих пор неизвестны.