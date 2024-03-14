Губернатор Голубев ответил на вопросы ростовчан о расселении аварийного жилья

«В текущем году мы расселяем уже те дома, что были признаны аварийными до 1 января 2022 года, срок завершения по программе — 2031 год. На эти цели запланировано 2,4 миллиарда рублей», — рассказал Василий Голубев, добавив, что власти ежегодно наращивают объемы средств, выделенных на расселение дончан, и в этом году планируется передать около двух тысяч квартир на разные цели.