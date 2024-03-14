Губернатор Голубев ответил на вопросы ростовчан о расселении аварийного жилья

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
Интервьюер обратил внимание губернатора, что в Telegram-канале губернатора Ростовской области Василия Голубева одним из самых частых вопросов является расселение аварийного жилья, сейчас ростовчане и жители региона ждут новые решения, способные решить острую проблему.
«Мы с этим работаем. Есть определенный набор задач, жизнь нас подталкивает их как-то скорректировать», — рассказал губернатор Голубев, добавив, что власти Ростовской области активно привлекают средства резервного фонда донского правительства для решения проблемы аварийного жилья.
По словам губернатора, в 2023 году региону удалось досрочно расселить восемь тысяч человек из 150 тысяч квадратных метров жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года.
«В текущем году мы расселяем уже те дома, что были признаны аварийными до 1 января 2022 года, срок завершения по программе — 2031 год. На эти цели запланировано 2,4 миллиарда рублей», — рассказал Василий Голубев, добавив, что власти ежегодно наращивают объемы средств, выделенных на расселение дончан, и в этом году планируется передать около двух тысяч квартир на разные цели.
Ранее в Ростове стало известно, какие компенсации получат жители аварийного дома на Нариманова.