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Губернатор Голубев ответил на вопросы ростовчан о расселении аварийного жилья

Губернатор Голубев ответил на вопросы ростовчан о расселении аварийного жилья

14 марта 2024, 15:30
Фото: 1MI
Губернатор Голубев ответил на вопросы ростовчан о расселении аварийного жилья

На расселение аварийного жилья в Ростовской области потратят 2,4 млрд рублей

В Ростовской области продолжаются работы по расселению аварийного жилья, на эти цели выделили 2,4 миллиарда рублей, об этом рассказал губернатор Василий Голубев в эфире телепрограммы «О главном».

Интервьюер обратил внимание губернатора, что в Telegram-канале губернатора Ростовской области Василия Голубева одним из самых частых вопросов является расселение аварийного жилья, сейчас ростовчане и жители региона ждут новые решения, способные решить острую проблему.

«Мы с этим работаем. Есть определенный набор задач, жизнь нас подталкивает их как-то скорректировать», — рассказал губернатор Голубев, добавив, что власти Ростовской области активно привлекают средства резервного фонда донского правительства для решения проблемы аварийного жилья.

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По словам губернатора, в 2023 году региону удалось досрочно расселить восемь тысяч человек из 150 тысяч квадратных метров жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года.

«В текущем году мы расселяем уже те дома, что были признаны аварийными до 1 января 2022 года, срок завершения по программе — 2031 год. На эти цели запланировано 2,4 миллиарда рублей», — рассказал Василий Голубев, добавив, что власти ежегодно наращивают объемы средств, выделенных на расселение дончан, и в этом году планируется передать около двух тысяч квартир на разные цели.

Ранее в Ростове стало известно, какие компенсации получат жители аварийного дома на Нариманова.

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