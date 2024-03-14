Губернатор Голубев озвучил планы по реконструкции М-4 «Дон» в Ростовской области

«М-4 была в повестке дня. Поэтому тема[прим. редакции — улучшения состояния дороги] становится для нас не только актуальной, но и приоритетной. Надеюсь, что до конца месяца дорогу приведут в нормативное состояние, чтобы люди могли ей воспользоваться в период высокого сезона», — рассказал Василий Голубев, выразив надежду, что на ухудшение состояния М-4 начнут реагировать быстрее, чтобы избежать пробок, возникающих из-за ям и их ремонта.