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Published Сегодня, 16:32

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Губернатор Голубев озвучил планы по реконструкции М-4 «Дон» в Ростовской области

Губернатор Голубев озвучил планы по реконструкции М-4 «Дон» в Ростовской области

14 марта 2024, 16:32
Фото: 1MI
Губернатор Голубев озвучил планы по реконструкции М-4 «Дон» в Ростовской области

В Ростовской области планируют масштабную реконструкцию М-4 «Дон»

В Ростовской области планируют провести масштабную реконструкцию трассы М-4 «Дон», об этом рассказал губернатор региона Василий Голубев.

В рамках обсуждения транспортных проблем региона губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил, что ГК «Автодор» активно включилась в работу для подготовки реконструкции трассы М-4 «Дон».

«Это достаточно серьезная и дорогая работа, речь идет о проведении первого этапа, затем продолжении. Во второй половине марта мы договорились с руководством „Автодора“ обсудить эту тему», — сообщил глава региона, уточнив, что масштабный проект требует основательной работы. По его словам, планируется снять не только дорожное покрытие трассы, но также подушку основания переделать, что недалеко от строительства дороги с нуля.

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Власти планируют искать возможность для расширения трассы М-4, поскольку дорога очень востребована у автомобилистов, которые едут на отдых с севера на юг. Василий Голубев уверен, что к работам по реконструкции приступят в ближайшее время, поскольку совсем недавно президент Владимир Путин анонсировал план по развитию Юга России и Приазовья.

«М-4 была в повестке дня. Поэтому тема[прим. редакции — улучшения состояния дороги] становится для нас не только актуальной, но и приоритетной. Надеюсь, что до конца месяца дорогу приведут в нормативное состояние, чтобы люди могли ей воспользоваться в период высокого сезона», — рассказал Василий Голубев, выразив надежду, что на ухудшение состояния М-4 начнут реагировать быстрее, чтобы избежать пробок, возникающих из-за ям и их ремонта.

Обращаем внимание, что последние несколько месяцев дончане и гости региона регулярно жалуются на состояние главной трассы Ростовской области. По словам автомобилистов, зачастую в попытке доехать до Ростова они «теряют» и вынуждены часами «тащиться» в многокилометровых пробках.

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