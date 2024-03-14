«Какая скука, люди уснули»: зрители оставляют мрачные отзывы о фильме «Онегин»

«В зале я заметила в темноте человека четыре с запрокинутыми головами (то есть люди попросту уснули), и несколько человек постоянно пялились в телефон, видимо, принимали поздравления с 8 Марта… Ну, согласитесь, если бы фильм был захватывающим, вряд ли бы кто-то спал или в телефоне копался. А я каждые десять минут смотрела в телефон, чтобы понять, скоро ли закончится фильм. А он какой-то нескончаемый. 2 часа 20 минут. И если Мастер и Маргарита пролетел незаметно, он интриговал и удивлял, то здесь время тянулось очень медленно и монотонно, так же, каким и было повествование…

Красивый визуал, но какая скука была мне в зале отсидеть», — говорится в отзывах.