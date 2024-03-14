«Какая скука, люди уснули»: зрители оставляют мрачные отзывы о фильме «Онегин»

Posted Сегодня, 18:16
Published Сегодня, 18:16
Modified Сегодня, 18:16
Updated Сегодня, 18:16
Евгений Онегин наслаждается обильной светской жизнью: балы, приемы, театральные премьеры и прочие развлечения, доступные молодому человеку в столице. Однако эта мишура давно уже надоела ему, и известие о болезни его дяди, проживающего в деревне, он воспринимает как возможность уйти от утомительного светского образа жизни.
Прибыв на имение, Онегин обнаруживает, что его родственник скончался, но это особо не расстраивает Евгения. Его финансовое положение крайне нестабильно, в то время как дядя оставил значительное наследство без других наследников. Онегин предпочитает уединение в своем имении, избегая общения с соседями, которые вскоре начинают считать его чудаком.
Премьера в России состоялась 7 марта. Возрастная категория составляет 12+, сам фильм идет 141 минуту.
Режиссером выступил Сарик Андреасян.
В главных ролях в картине снялись:
Зрители оставляли, как отрицательные, так и положительные отзывы о фильме в сервисе «Отзовичок». Добавим, что отзывы являются личным оценочным суждением пользователей в сети и не отражают позицию редакции.
«В зале я заметила в темноте человека четыре с запрокинутыми головами (то есть люди попросту уснули), и несколько человек постоянно пялились в телефон, видимо, принимали поздравления с 8 Марта… Ну, согласитесь, если бы фильм был захватывающим, вряд ли бы кто-то спал или в телефоне копался. А я каждые десять минут смотрела в телефон, чтобы понять, скоро ли закончится фильм. А он какой-то нескончаемый. 2 часа 20 минут. И если Мастер и Маргарита пролетел незаметно, он интриговал и удивлял, то здесь время тянулось очень медленно и монотонно, так же, каким и было повествование…
Красивый визуал, но какая скука была мне в зале отсидеть», — говорится в отзывах.
«Учитывая, что меня мало трогают фильмы настолько далёкого прошлого, хочу сказать, что весь сеанс смотрела на экран не отрываясь, получив истинное наслаждение от просмотра. Фильм потряс меня своей натуральностью игры актеров, и вернул меня в мою собственную юность, когда ты еще прыщавым подростком познаешь тайны взрослых эмоций и чувств, и мечтаешь о большой и светлой любви. Ведь Пушкин писал о любви очень пылко и по-настоящему. Не буду долго петь дифирамбы фильму, а просто посоветую сходить на на него», — написала зрительница.
Она выразила уверенность, что фильм удивит тех, кто его посмотрит. Другие не смогли понять причину, по которой фильм мог бы не понравиться.
«Сейчас читаю отзывы и думаю „А что людям, собственно, не хватает?“.
Прекрасный фильм, нам всем очень понравился. Не очень поняла негативных отзывов.
А эти стихи, а письма, обстановка того века, все до дрожи. Несмотря на не очень хорошее самочувствие, я смотрела фильм с огромнейшим удовольствием и уж точно у меня не было желания уйти из зала», — пишет зрительница.
По ее словам, главные герои ей очень понравились, их образы, чувства.
А были и те, кто нашли большое количество минусов в этой картине.
«Можно было бы закрыть глаза на возраст актеров, если бы не их игра. Она показалась мне не очень выразительной и искусственной. В сочетании с пресными диалогами, героям фильма просто не веришь», — рассказал зритель.
Он добавил, что итогом стал не роман Пушкина, а блеклая пародия с картонными и сюрреалистичным миром и гротескно-пафосными диалогами. По его словам, в этой работе нет ни любви, ни жизни.
Один из пользователей обозначил, как минусы, так и плюсы:
Среди положительных сторон он обозначил:
По его словам, на этом плюсы закончились, и теперь будут только минусы:
Еще в одном отзыве зрителю все понравилось.
«Фильм получился красочным, красивая операторская работа, великолепные локации, сочная картинка, красивая музыка. В этом фильме основной упор сделан на визуальную составляющую истории, шик и лоск светского общества, богатые и ухоженные имения, дворцы, продуманные костюмы», — говорится в рецензии.
Ранее зрители оставили отзывы о новом сериале «Постучись в мою дверь в Москве».