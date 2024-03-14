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«Какая скука, люди уснули»: зрители оставляют мрачные отзывы о фильме «Онегин»

«Какая скука, люди уснули»: зрители оставляют мрачные отзывы о фильме «Онегин»

14 марта 2024, 18:16
Фото: freepik
«Какая скука, люди уснули»: зрители оставляют мрачные отзывы о фильме «Онегин»
На широкие экраны вышел фильм «Онегин», о котором зрители успели оставить большое количество отзывов. Что они думают об этой картине, в материале RostovGazeta.

Сюжет фильма «Онегин»

Евгений Онегин наслаждается обильной светской жизнью: балы, приемы, театральные премьеры и прочие развлечения, доступные молодому человеку в столице. Однако эта мишура давно уже надоела ему, и известие о болезни его дяди, проживающего в деревне, он воспринимает как возможность уйти от утомительного светского образа жизни.

Прибыв на имение, Онегин обнаруживает, что его родственник скончался, но это особо не расстраивает Евгения. Его финансовое положение крайне нестабильно, в то время как дядя оставил значительное наследство без других наследников. Онегин предпочитает уединение в своем имении, избегая общения с соседями, которые вскоре начинают считать его чудаком.

Дата выхода «Онегин»

Премьера в России состоялась 7 марта. Возрастная категория составляет 12+, сам фильм идет 141 минуту.

Режиссером выступил Сарик Андреасян.

Фото: Сарик Андреасян, кадры из фильма «Онегин», 2024 г.

Актеры фильма «Онегин»

В главных ролях в картине снялись:

  1. Виктор Добронравов
  2. Денис Прытков
  3. Лиза Моряк
  4. Таня Сабинова
  5. Алёна Хмельницкая
  6. Алексей Гришин
  7. Татьяна Лютаева
  8. Владимир Вдовиченков

Отзывы об «Онегине»

Зрители оставляли, как отрицательные, так и положительные отзывы о фильме в сервисе «Отзовичок». Добавим, что отзывы являются личным оценочным суждением пользователей в сети и не отражают позицию редакции.

«В зале я заметила в темноте человека четыре с запрокинутыми головами (то есть люди попросту уснули), и несколько человек постоянно пялились в телефон, видимо, принимали поздравления с 8 Марта… Ну, согласитесь, если бы фильм был захватывающим, вряд ли бы кто-то спал или в телефоне копался. А я каждые десять минут смотрела в телефон, чтобы понять, скоро ли закончится фильм. А он какой-то нескончаемый. 2 часа 20 минут. И если Мастер и Маргарита пролетел незаметно, он интриговал и удивлял, то здесь время тянулось очень медленно и монотонно, так же, каким и было повествование…
Красивый визуал, но какая скука была мне в зале отсидеть», — говорится в отзывах.

«Учитывая, что меня мало трогают фильмы настолько далёкого прошлого, хочу сказать, что весь сеанс смотрела на экран не отрываясь, получив истинное наслаждение от просмотра. Фильм потряс меня своей натуральностью игры актеров, и вернул меня в мою собственную юность, когда ты еще прыщавым подростком познаешь тайны взрослых эмоций и чувств, и мечтаешь о большой и светлой любви. Ведь Пушкин писал о любви очень пылко и по-настоящему. Не буду долго петь дифирамбы фильму, а просто посоветую сходить на на него», — написала зрительница.

Фото: Сарик Андреасян, кадры из фильма «Онегин», 2024 г.

Она выразила уверенность, что фильм удивит тех, кто его посмотрит. Другие не смогли понять причину, по которой фильм мог бы не понравиться.

«Сейчас читаю отзывы и думаю „А что людям, собственно, не хватает?“.
Прекрасный фильм, нам всем очень понравился. Не очень поняла негативных отзывов.
А эти стихи, а письма, обстановка того века, все до дрожи. Несмотря на не очень хорошее самочувствие, я смотрела фильм с огромнейшим удовольствием и уж точно у меня не было желания уйти из зала», — пишет зрительница.

По ее словам, главные герои ей очень понравились, их образы, чувства.

Мнения о фильме «Онегин»

А были и те, кто нашли большое количество минусов в этой картине.

«Можно было бы закрыть глаза на возраст актеров, если бы не их игра. Она показалась мне не очень выразительной и искусственной. В сочетании с пресными диалогами, героям фильма просто не веришь», — рассказал зритель.

Он добавил, что итогом стал не роман Пушкина, а блеклая пародия с картонными и сюрреалистичным миром и гротескно-пафосными диалогами. По его словам, в этой работе нет ни любви, ни жизни.

Один из пользователей обозначил, как минусы, так и плюсы:

Среди положительных сторон он обозначил:

  1. некоторые актеры играли просто великолепно, и заслуживают как минимум большего, чем только российские широкие экраны;
  2. красивые локации;
  3. стихи переведены в прозу, и воспринимается легче и быстрее.

По его словам, на этом плюсы закончились, и теперь будут только минусы:

  1. не все актеры отыграли хорошо. Если одни вкладывались по полной, то другие явно зря получают свои гонорары;
  2. зачем добавлять рассказчика? Тем более в таком количестве мелькающем на экране. И не нужен он по сути, и время своими репликами оттягивает. Без его цитат хронометраж сократился бы;
  3. раз уж пришли к хронометражу — все слишком затянуто;
  4. режиссерская работа весьма посредственна, и некоторые сцены выглядят совсем не так, как могли бы;
  5. и классическая проблема для фильмов «по мотиву…» — некоторые сюжетные моменты не соответствуют тому, что было в романе.

Еще в одном отзыве зрителю все понравилось.

классическая проблема для фильмов «по мотиву…» — некоторые сюжетные моменты не соответствуют тому, что было в романеклассическая проблема для фильмов «по мотиву…» — некоторые сюжетные моменты не соответствуют тому, что было в романе
классическая проблема для фильмов «по мотиву…» — некоторые сюжетные моменты не соответствуют тому, что было в романе
Фото: wikimedia.org

«Фильм получился красочным, красивая операторская работа, великолепные локации, сочная картинка, красивая музыка. В этом фильме основной упор сделан на визуальную составляющую истории, шик и лоск светского общества, богатые и ухоженные имения, дворцы, продуманные костюмы», — говорится в рецензии.

Ранее зрители оставили отзывы о новом сериале «Постучись в мою дверь в Москве».

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#Общество#Илья Протвинов#Фильм#Актеры#Отзывы#Зрители#Онегин#Пушкин
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