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Кобяков: РФ готова к честной, взаимовыгодной работе с европейскими предпринимателями

Кобяков: РФ готова к честной, взаимовыгодной работе с европейскими предпринимателями

14 марта 2024, 19:42
Фото: roscongress.org
В Москве на деловой встрече советник президента РФ Антон Кобяков и генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг оценили возможности межстрановой коммуникации в условиях санкционных ограничений.

Как заявил Шиллинг, вызовы, из-за которых деятельность европейских компаний сейчас значительно ограничена, оказались беспрецедентными в количественном и качественном отношении. Компаниям приходится работать в условиях новой нормативно-правовой среды, и делать это с каждым днем все сложнее. Из-за санкционного давления разрушены прежние цепочки логистики, ужесточились правила поставок, затруднены финансовые операции, а репутационные риски являются непредсказуемыми. В АЕБ крайне положительно оценивают ключевые бизнес-площадки Росконгресса, которые поддерживают связи между представителями власти и предпринимателями РФ и европейских стран. Эти площадки дают возможность обсудить усилия, обеспечивающие поддержку экономики. В ассоциации сейчас проявляют интерес и к региональным объединениям — в частности, к ШОС и БРИКС. Но прежде чем делать какие-либо шаги в этом направлении, необходимо изучить каналы коммуникаций, используемые внутри структур и при взаимодействии с внешними участниками рынка, пишет 56orb.ru.

Антон Кобяков и его собеседник отметили, что в непростой экономической ситуации большую роль играет сохранение открытых каналов коммуникации. Немало европейских компаний продолжают вести свою деятельность на территории России. Преимущественно они работают в тех секторах экономики, которые санкции затронули в незначительной степени.

Также в ходе дискуссии обсуждались варианты своевременного информирования компаний о рыночной ситуации. В АЕБ предложили использовать в качестве инструмента аналитические исследования, проводя их при содействии Фонда Росконгресс в рамках стратегического соглашения о сотрудничестве организаций.

Согласно заявлению Антона Кобякова, Российская Федерация сохраняет открытость для диалога и готова к сотрудничеству. Но не секрет, что на российском рынке уже действуют новые игроки — они быстро заняли ниши, покинутые ранее их европейскими конкурентами. «Мы готовы к честной, взаимовыгодной работе, если такой настрой есть у европейских бизнесменов», — резюмировал политик.

Представители СМИ могут зарегистрироваться на официальном сайте ПМЭФ до 1 мая.

Петербургский международный экономический форум в этом году будет проходить с 5 по 8 июня. Информационную поддержку события обеспечивает медиахолдинг 1 MI.

#Общество
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