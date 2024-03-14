Кобяков: РФ готова к честной, взаимовыгодной работе с европейскими предпринимателями

Как заявил Шиллинг, вызовы, из-за которых деятельность европейских компаний сейчас значительно ограничена, оказались беспрецедентными в количественном и качественном отношении. Компаниям приходится работать в условиях новой нормативно-правовой среды, и делать это с каждым днем все сложнее. Из-за санкционного давления разрушены прежние цепочки логистики, ужесточились правила поставок, затруднены финансовые операции, а репутационные риски являются непредсказуемыми. В АЕБ крайне положительно оценивают ключевые бизнес-площадки Росконгресса, которые поддерживают связи между представителями власти и предпринимателями РФ и европейских стран. Эти площадки дают возможность обсудить усилия, обеспечивающие поддержку экономики. В ассоциации сейчас проявляют интерес и к региональным объединениям — в частности, к ШОС и БРИКС. Но прежде чем делать какие-либо шаги в этом направлении, необходимо изучить каналы коммуникаций, используемые внутри структур и при взаимодействии с внешними участниками рынка, пишет 56orb.ru.