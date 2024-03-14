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Левобережье Ростова: Развитие Инфраструктуры и Образования

Левобережье Ростова: Развитие Инфраструктуры и Образования

14 марта 2024, 08:40
Фото: Телеграм-канал «Дон меняется»
Левобережье Ростова-на-Дону активно преобразуется. Помимо новых жилых объектов, здесь планируется создать первые в истории на этой территории детские сады, школы, детскую и взрослую поликлиники, различные спорткомплексы и парки.

Социальные объекты будут расположены во всех районах левого берега Ростова-на-Дону, что является огромным шагом вперед для развития города.

На участке площадью 96 га в районе Гребного канала и водноспортивного кластера «Акватория» запланированы 3 детских сада на 297 мест, 2 школы на 2 тысячи мест и поликлиника. Также в рамках проекта предусмотрены парковочные места как под открытым небом, так и в подземном паркинге на 7629 автомобилей.

На участке напротив памятника Тачанки запланировано строительство 3 детских садов на общую вместимость 700-750 мест, школы на 1550 мест и поликлиники на 280 посещений в смену. Также будет возведен торгово-культурный центр. На южной части этой территории будет размещен ипподром, физкультурно-спортивный комплекс и гостиница. Ипподром будет представлять собой многофункциональное пространство для массовых мероприятий и концертов.

Планируется строительство крупного частного образовательного комплекса, который может стать одним из крупнейших в России. Комплекс будет включать среднюю общеобразовательную школу на 3000 учеников, детский сад на 180 мест, общежитие на 650 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, спортивные площадки, школьный стадион и парк для учащихся. Предусмотрены также дорога и парковка для персонала и родителей на 420 машиномест.

На пересечении улицы Левобережной и Восточного шоссе, напротив парка, появится ледовый дворец, занимающий площадь 4,7 гектара и способный вместить до 5 тысяч человек. С юго-востока от «Ростов Арены» появится многофункциональный спортивный комплекс с бассейном. По соседству с гребным каналом будет создан центр для пятиборья и новая база для ФК «Ростов». Также на левом берегу Дона появится современный парк площадью 14 га.

В районе улицы Шоссейной около Ворошиловского моста планируется продление набережной. Этот участок будет объединен с парком «Левобережный», образуя обширное рекреационное пространство.

Проекты развития на левом берегу Ростова-на-Дону представляют собой значительное улучшение инфраструктуры и образовательной среды в этом районе. Строительство детских садов, школ, поликлиники, парков и спортивных комплексов не только улучшит жизненный уровень местных жителей, но и привлечет новых в этот район. Вместе с тем, создание крупного образовательного комплекса и многофункциональных спортивных объектов делает левобережье более привлекательным для семей с детьми и спортивных сообществ. Ожидается, что реализация этих проектов способствует развитию района и повышению качества жизни в городе.

Источник: телеграм-канал «Дон меняется»

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