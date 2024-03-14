На берегу Азовского моря нашли останки кита возрастом в 20 миллионов лет

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Ученый Андрей Остапенко рассказал изданию, что такие находки далеко не редкость для побережья Азовского моря. Скелет такого же кита, найденного на Кубани, сейчас хранится в музее научно-исследовательского института имени Карпинского в Петербурге.
Нынешние останки нашел местный житель. Он прогуливался по побережью и заметил фрагменты скелета в обвалившемся после оползня берегу из глины и песка. О находке мужчина сообщил археологам.
Напомним, акваторию Азовского моря впервые полностью исследуют в 2024 году. Это стало возможным после того, как оно стало внутренним морем России.
Ранее ученые спрогнозировали подтопления в Ростовской области в марте.