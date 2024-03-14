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На берегу Азовского моря нашли останки кита возрастом в 20 миллионов лет

На берегу Азовского моря нашли останки кита возрастом в 20 миллионов лет

14 марта 2024, 09:01
Фото: wikimedia.org
На берегу Азовского моря нашли останки кита возрастом в 20 миллионов лет
Житель поселка Приазовский во время прогулки случайно нашел палеоскелет древнего кита цетотерия, пишет «Новая Кубань».

Ученый Андрей Остапенко рассказал изданию, что такие находки далеко не редкость для побережья Азовского моря. Скелет такого же кита, найденного на Кубани, сейчас хранится в музее научно-исследовательского института имени Карпинского в Петербурге.

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Нынешние останки нашел местный житель. Он прогуливался по побережью и заметил фрагменты скелета в обвалившемся после оползня берегу из глины и песка. О находке мужчина сообщил археологам.

Напомним, акваторию Азовского моря впервые полностью исследуют в 2024 году. Это стало возможным после того, как оно стало внутренним морем России.

Ранее ученые спрогнозировали подтопления в Ростовской области в марте.

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#Общество#Новости#Видео#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Азовское море#Происшествия
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