На набережной и в центре Ростова установят автоматы, фиксирующие добрые дела

Posted Сегодня, 17:29
Published Сегодня, 17:29
Modified Сегодня, 17:31
Updated Сегодня, 17:31
Во время эфира передачи «О Главном» с участием губернатора Ростовской области Василием Голубевым ведущий напомнил, что 10 марта в регионе стартовал Год добрых дел». В рамках акции в Ростове и Ростовской области пройдут десятки мероприятий, в том числе благотворительные концерты и фестивали, а сотни добровольцев окажут помощь своим землякам.
Однако у инициативы нашлись и свои скептики, дончан заинтересовал вопрос, а кто же будет оценивать их добрые дела и вести им счет, да и что вообще можно считать добрым делом.
В ответ на это губернатор Голубев заявил, что добрым делом будет считаться все, что идет на пользу окружающим, даже если это просто помощь пожилому человеку перейти дорогу.
«Количество волонтеров в Ростовской области превышает 300 тысяч человек, все эти люди решают самые разные вопросы и вопросики, но все это добро. Мы попытаемся учесть все добрые дела», — рассказал губернатор Василий Голубев, добавив, что в Ростове появятся несколько арт-объектов на левом берегу Дона, в центре города, которые будут фиксировать добрые дела.
«Можно подойти, снять QR-код и затем представить то дело, что ты сделал», — рассказал Василий Голубев, добавив, что только за первые сутки счетчик зафиксировал больше тысячи добрых дел. Итоги Года добрых дел собираются подвести 6 сентября в День добрых дел и в конце 2024 года.
Губернатор также призвал дончан творить добро без счетчиков, чтобы делать мир вокруг себя лучше.