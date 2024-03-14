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На набережной и в центре Ростова установят автоматы, фиксирующие добрые дела

На набережной и в центре Ростова установят автоматы, фиксирующие добрые дела

14 марта 2024, 17:29
Фото: donland.ru
На набережной и в центре Ростова установят автоматы, фиксирующие добрые дела
В Ростове-на-Дону установят арт-объекты, фиксирующие количество добрых поступков, совершенных дончанами, об этом сообщил губернатор Василий Голубев.

Во время эфира передачи «О Главном» с участием губернатора Ростовской области Василием Голубевым ведущий напомнил, что 10 марта в регионе стартовал Год добрых дел». В рамках акции в Ростове и Ростовской области пройдут десятки мероприятий, в том числе благотворительные концерты и фестивали, а сотни добровольцев окажут помощь своим землякам.

Однако у инициативы нашлись и свои скептики, дончан заинтересовал вопрос, а кто же будет оценивать их добрые дела и вести им счет, да и что вообще можно считать добрым делом.

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В ответ на это губернатор Голубев заявил, что добрым делом будет считаться все, что идет на пользу окружающим, даже если это просто помощь пожилому человеку перейти дорогу.

«Количество волонтеров в Ростовской области превышает 300 тысяч человек, все эти люди решают самые разные вопросы и вопросики, но все это добро. Мы попытаемся учесть все добрые дела», — рассказал губернатор Василий Голубев, добавив, что в Ростове появятся несколько арт-объектов на левом берегу Дона, в центре города, которые будут фиксировать добрые дела.

«Можно подойти, снять QR-код и затем представить то дело, что ты сделал», — рассказал Василий Голубев, добавив, что только за первые сутки счетчик зафиксировал больше тысячи добрых дел. Итоги Года добрых дел собираются подвести 6 сентября в День добрых дел и в конце 2024 года.

Губернатор также призвал дончан творить добро без счетчиков, чтобы делать мир вокруг себя лучше.

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