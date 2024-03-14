На набережной и в центре Ростова установят автоматы, фиксирующие добрые дела

«Количество волонтеров в Ростовской области превышает 300 тысяч человек, все эти люди решают самые разные вопросы и вопросики, но все это добро. Мы попытаемся учесть все добрые дела», — рассказал губернатор Василий Голубев, добавив, что в Ростове появятся несколько арт-объектов на левом берегу Дона, в центре города, которые будут фиксировать добрые дела.