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Published Сегодня, 08:35

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Updated Сегодня, 12:46

Нефролог Меркушева перечислила опасные для почек привычки

14 марта 2024, 08:35
Множество распространенных привычек могут негативно сказаться на работе почек. Об этом рассказала Людмила Меркушева, врач-нефролог и врач-гериатр Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова.

Она подчеркнула, что опасным для почек является употребление соленых и сладких напитков. Имеющееся в пище большое количество соли повышает кровяное давление и создает дополнительную нагрузку на почки, поэтому рекомендуется сократить ее потребление до 3-5 г в сутки, пишут «Известия».

Также вредным может быть употребление сладких газированных напитков, так как они приводят к образованию избыточного количества мочевой кислоты, которая может вызвать нарушение работы почек и повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Постоянное подавление желания мочиться может нарушить нормальное функционирование мочевого пузыря и привести к недержанию мочи. А недостаток сна может негативно сказаться на восстановительных процессах в организме.

Чрезмерное потребление пищи, богатой белками, может привести к перегрузке почек и повредить их функции. Однако следует помнить, что белок необходим для организма, поэтому количество его употребления лучше обсудить с врачом.

Не рекомендуется также пить больше одной-двух чашек кофе в день, так как это может повысить давление и создать дополнительную нагрузку на почки, а также злоупотреблять обезболивающими препаратами.

Частое использование анальгетиков или прием препаратов только для устранения боли, без лечения ее причин, может привести к повреждению печени и почек.

Курение и употребление алкоголя также являются опасными для почек привычками. Продукты распада алкоголя в организме являются токсинами и негативно влияют на все органы, включая почки. Курение также является фактором риска для различных заболеваний и может негативно воздействовать на работу почек.

Важным для почек является регулярное физическое упражнение, поэтому сидячая работа и недостаток активности могут привести к увеличению заболеваемости. Также не стоит забывать пить достаточное количество жидкости.

Норма потребления жидкости для взрослого человека составляет 1,5-2 л в день. Однако следует предпочитать негазированную питьевую воду. Недостаток жидкости может нарушить обменные процессы, способствовать образованию камней в почках и возникновению инфекций мочевых путей.

Самой полезной привычкой для почек считается здоровый образ жизни, который помогает замедлить процесс старения организма и сохранить функцию почек.

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