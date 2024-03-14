Новостройки в Ростове стоят полупустые, а дончане добиваются выплат за рухнувший дом

Напомним, Олесия была обитателем зоопарка девять лет, за это время львица дважды подарила зверинцу свое потомство. Она отличалась спокойным характером, а потому благосклонно относилась к посетителям зоопарка. От какой именно болезни скончалась львица сообщать не стали.