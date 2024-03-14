Новостройки в Ростове стоят полупустые, а дончане добиваются выплат за рухнувший дом

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
В четверг, 14 марта, Ростов-на-Дону облетело печальное известие, в городском зоопарке скончалась одна из наиболее величественных его обитателей — львица Олесия.
По словам сотрудников Ростовского-на-Дону зоопарка, львица долгое время боролась с болезнью, но избавиться от недуга так и не смогла, несмотря на помощь квалифицированных ветеринаров.
«Мы очень надеялись на положительный результат», — с сожалением сообщили представители зоопарка.
Напомним, Олесия была обитателем зоопарка девять лет, за это время львица дважды подарила зверинцу свое потомство. Она отличалась спокойным характером, а потому благосклонно относилась к посетителям зоопарка. От какой именно болезни скончалась львица сообщать не стали.
Еще одной важной новостью дня стало сообщение о том, что жители рухнувшего дома на улице Нариманова смогут получить выплаты в размере 74 миллионов рублей.
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко объявил, что получателями выплат станут члены 61 семьи, согласившиеся с размером компенсации.
По словам Алексея Логвиненко, еще с семью семьями власти заключили спецсоглашения. Деньги поступят владельцам жилья сразу после того, как удастся зарегистрировать право муниципальной собственности.
Вместе с этим девять семей, которые проживали на Нариманова по договору соцнайма, смогли получить новое жилье, еще четырем семьям, имеющим статус малоимущих, квартиры собираются приобрести через аукционы.
Власти Ростова и Минстрой заключили соглашение, по условиям которого расселение аварийного дома проведут с помощью долевого финансирования.
Главной новостью дня стали результаты исследования «РБК Недвижимость», аналитикам удалось выяснить, что в Ростове около 55% от проектного объема строящегося жилья стоит нераспроданным.
По информации аналитиков, в Ростове строят около 1,6 миллиона квадратов жилья, при этом к настоящему моменту не распроданы примерно 899,7 тысячи квадратных метров недвижимости (55%).
Аналитики считают, что при самом лучшем прогнозе на реализацию квартир уйдет девять месяцев, при худшем сценарии — около двух лет.