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Published Сегодня, 15:10

Modified Сегодня, 15:12

Updated Сегодня, 15:12

Новостройки в Ростове стоят полупустые, а дончане добиваются выплат за рухнувшие дома

Новостройки в Ростове стоят полупустые, а дончане добиваются выплат за рухнувший дом

14 марта 2024, 15:10
Фото: rostovgazeta.ru
Новостройки в Ростове стоят полупустые, а дончане добиваются выплат за рухнувшие дома
В Ростове не могут распродать новостройки, пока власти города ищут деньги и жилье для компенсации владельцам квартир на Нариманова, а в зоопарке оплакивают смерть царицы зверей — львицы Олесии.

Царица зверей

В четверг, 14 марта, Ростов-на-Дону облетело печальное известие, в городском зоопарке скончалась одна из наиболее величественных его обитателей — львица Олесия.

По словам сотрудников Ростовского-на-Дону зоопарка, львица долгое время боролась с болезнью, но избавиться от недуга так и не смогла, несмотря на помощь квалифицированных ветеринаров.

«Мы очень надеялись на положительный результат», — с сожалением сообщили представители зоопарка.

Напомним, Олесия была обитателем зоопарка девять лет, за это время львица дважды подарила зверинцу свое потомство. Она отличалась спокойным характером, а потому благосклонно относилась к посетителям зоопарка. От какой именно болезни скончалась львица сообщать не стали.

В четверг, 14 марта, Ростов-на-Дону облетело печальное известие, в городском зоопарке скончалась одна из наиболее величественных его обитателей — львица Олесия.В четверг, 14 марта, Ростов-на-Дону облетело печальное известие, в городском зоопарке скончалась одна из наиболее величественных его обитателей — львица Олесия.
В четверг, 14 марта, Ростов-на-Дону облетело печальное известие, в городском зоопарке скончалась одна из наиболее величественных его обитателей — львица Олесия.
Фото: Ростовский-на-Дону Зоопарк

Дороги не выплаты, дорого внимание к проблеме

Еще одной важной новостью дня стало сообщение о том, что жители рухнувшего дома на улице Нариманова смогут получить выплаты в размере 74 миллионов рублей.

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко объявил, что получателями выплат станут члены 61 семьи, согласившиеся с размером компенсации.

По словам Алексея Логвиненко, еще с семью семьями власти заключили спецсоглашения. Деньги поступят владельцам жилья сразу после того, как удастся зарегистрировать право муниципальной собственности.

Жильцам дома на Нариманова в Ростове могут разрешить забрать вещи. Но есть нюанс
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Вместе с этим девять семей, которые проживали на Нариманова по договору соцнайма, смогли получить новое жилье, еще четырем семьям, имеющим статус малоимущих, квартиры собираются приобрести через аукционы.

Власти Ростова и Минстрой заключили соглашение, по условиям которого расселение аварийного дома проведут с помощью долевого финансирования.

Власти Ростова и Минстрой заключили соглашение, по условиям которого расселение аварийного дома проведут с помощью долевого финансирования.Власти Ростова и Минстрой заключили соглашение, по условиям которого расселение аварийного дома проведут с помощью долевого финансирования.
Власти Ростова и Минстрой заключили соглашение, по условиям которого расселение аварийного дома проведут с помощью долевого финансирования.
Фото: rostovgazeta.ru

Кому строят?

Главной новостью дня стали результаты исследования «РБК Недвижимость», аналитикам удалось выяснить, что в Ростове около 55% от проектного объема строящегося жилья стоит нераспроданным.

По информации аналитиков, в Ростове строят около 1,6 миллиона квадратов жилья, при этом к настоящему моменту не распроданы примерно 899,7 тысячи квадратных метров недвижимости (55%).

Аналитики считают, что при самом лучшем прогнозе на реализацию квартир уйдет девять месяцев, при худшем сценарии — около двух лет.

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