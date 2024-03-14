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Posted Сегодня, 11:37

Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

Эксперт рассказал, чему будут учить ростовских школьников на уроках семьеведения

Омбудсмен раскрыл, чему будут учить на уроках семьеведения в школах Ростова

14 марта 2024, 11:37
Фото: Pxhere
Эксперт рассказал, чему будут учить ростовских школьников на уроках семьеведения

Омбудсмен Гайворонский раскрыл содержание будущих уроков семьеведения в Ростове

Школьников необходимо знакомить с нашими традициями, рассказывать о семейных ценностях. Именно поэтому в школах Ростова появится семьеведение с нового учебного года. О новом курсе для учеников рассказал RostovGazeta глава Ростовского обкома Профсоюза образования Владимир Гайворонский.

Ожидается, что семьеведение не войдет в школьную программу, а будет внеурочным занятием.

«Конечно же, нашим детям необходимо предлагать новые разнообразные курсы. Но нужно понимать, что, вероятно, детей придется заинтересовывать. Сегодня для этого появляются новые воспитательные механизмы», — отмечает Владимир Гайворонский.

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Собеседник разъясняет, что программа курса «семьеведение» будет основана на российских стандартах и методических разработках.

«В Ростовской области проживает много разных национальностей. У нас есть общие традиционные ценности. Одна из самых важных сегодня — это семья. Школьникам на семьеведении будут рассказывать о традиционных семейных ценностях, о роли папы и мамы в семье, о сохранении семейного очага», — комментирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, как урок семьеведения позволит поднять рождаемость в Ростовской области.

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#Общество#Дарья Демидова#Дети#Школьники#Семья#Семьеведение#Урок#Традиции#Семейные ценности#Программа курса#Методические разработки#Роль папы и мамы#Сохранение семейного очага
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