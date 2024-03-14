Омбудсмен раскрыл, чему будут учить на уроках семьеведения в школах Ростова

«В Ростовской области проживает много разных национальностей. У нас есть общие традиционные ценности. Одна из самых важных сегодня — это семья. Школьникам на семьеведении будут рассказывать о традиционных семейных ценностях, о роли папы и мамы в семье, о сохранении семейного очага», — комментирует эксперт.