Омбудсмен раскрыл, чему будут учить на уроках семьеведения в школах Ростова

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Ожидается, что семьеведение не войдет в школьную программу, а будет внеурочным занятием.
«Конечно же, нашим детям необходимо предлагать новые разнообразные курсы. Но нужно понимать, что, вероятно, детей придется заинтересовывать. Сегодня для этого появляются новые воспитательные механизмы», — отмечает Владимир Гайворонский.
Собеседник разъясняет, что программа курса «семьеведение» будет основана на российских стандартах и методических разработках.
«В Ростовской области проживает много разных национальностей. У нас есть общие традиционные ценности. Одна из самых важных сегодня — это семья. Школьникам на семьеведении будут рассказывать о традиционных семейных ценностях, о роли папы и мамы в семье, о сохранении семейного очага», — комментирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, как урок семьеведения позволит поднять рождаемость в Ростовской области.