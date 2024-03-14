«Плюсов нет, это дно»: зрители критикуют сериал «ГДР» в своих отзывах

«Посмотрела все 14 серий с большим интересом. В фильме есть и погони, и драки, но не для эффекта ради. Понравились сцены, связанные с Германией. Показался интересным прием, когда в процессе размышлений главный герой „помещает себя“ в те эпизоды и ситуации, в которых он не участвовал, и как бы наблюдает за чьими-то действиями со стороны», — написала другой пользователь.