«Плюсов нет, это дно»: зрители критикуют сериал «ГДР» в своих отзывах

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Сюжет этого проекта разворачивается незадолго до падения Берлинской стены и распада СССР. В это временное затруднение агенты из разных стран стремятся извлечь информацию из секретных архивов.
История начинается с провала операции в Берлине, где советскому разведчику Александру Нечаеву удается запустить сюжетные механизмы шпионской драмы. Героя отстраняют от службы, его репутация подорвана, и ему больше не доверяют.
Через два года Нечаев получает второй шанс. Ему поручают простое задание: наблюдать за артистами мюзик-холла в Берлине, которые, как предполагается, могут передавать зашифрованную информацию американскому журналисту. Однако неожиданные обстоятельства заставляют изменить планы, и главный герой снова отправляется в Берлин.
«ГДР» — российский сериал в жанре шпионской драмы. Премьерный показ состоялся 16 февраля 2024 года на одном из онлайн-сервисов. Телевизионная премьера прошла 26 февраля.
Главные роли в этом сериале исполнили:
Александр Горбатов
Дарья Урсуляк
Линда Лапиньш
Александр Голубев
Сергей Жарков
Александр Обласов
Геннадий Блинов
Кроме того, в нем снялись Евгений Харитонов, Виталий Коваленко и Мадлен Джабраилова.
Увидеть все серии сериала можно в Интернете, если набрать его название в поисковике. После этого появится ссылка на официальный ресурс, где можно посмотреть картину.
В целом сериал получил довольно неплохой рейтинг, но отрицательных отзывов избежать не удалось. Добавим, что отзывы на сайте «Отзовик» являются личным оценочным суждением пользователей в сети и не отражают позицию редакции.
Один из зрителей заявил, что было скучно, затянуто, местами провисает сюжет, слишком сложно и перегружено диалогами. Он рассказал, что этот проект активно рекламировался по ТВ и его называли чуть ли не лучшим, а то и лучшим шпионским сериалом.
«Тут все очень тяжело и медленно показывается. Долгая, нудная и изнурительная работа разведчиков. Фильм лишен какой-либо шпионской романтики, тут нет ярких и захватывающий приключений, а есть тяжелая работа. Да, наверно, это выглядит реалистично, но невероятно скучно, месиво не интересно и уныло», — говорится в рецензии.
Другие остались недовольны количеством серий, на что пожаловались в Интернете.
«Хронометраж аж 14 серий. Вот честно, в данном случае это однозначный перебор, потому что сериал очень растянули и я от него в итоге даже устала. Серий 8-10 было вполне достаточно», — пишет зрительница.
Некоторым сериал полностью понравился и они не нашли в нем отрицательных моментов.
«Все 14 серий я посмотрела на одном дыхании — во многом благодаря яркому и динамичному повествованию, а также великолепному актерскому составу. Сериал очень зрелищный, динамичный, невероятно увлекательный, со множеством непредсказуемых поворотов, и он полностью погружает зрителя в недавнее (или уже давнее?) прошлое. Снято великолепно, масштабно, не побоюсь этого слова, грандиозно, размах съемок поистине приводит в восторг, а за героев я искренне переживала», — говорится в отзыве.
Зрители также писали смешанные рецензии, в которых одновременно хвалили и ругали сериал.
Одна из тех, кто посмотрела картину, среди достоинств указала: интересную тему и увлекательный сюжет, активные эпизоды, тщательно воссозданную эпоху и неплохую игру актеров. В число недостатков она включила непонятные моменты в сюжете и странные поступки некоторых героев;
«Посмотрела все 14 серий с большим интересом. В фильме есть и погони, и драки, но не для эффекта ради. Понравились сцены, связанные с Германией. Показался интересным прием, когда в процессе размышлений главный герой „помещает себя“ в те эпизоды и ситуации, в которых он не участвовал, и как бы наблюдает за чьими-то действиями со стороны», — написала другой пользователь.
Она добавила, что при озвучивании голоса некоторых актеров было плохо слышно. Этот же недостаток отмечали и другие зрители.
«Плюсов нет, это дно. Что-то со звуком, не слышно диалоги, приходилось выкручивать звук телевизора на максимум, а когда начиналась просто музыка, то тряслись стены, и проблема явно не в ТВ», — пишет другая зрительница. Она также раскритиковала игру актеров.
«Я поклонница сериалов, правда, но этот сериал — это дно», — уточнила она.