Почти 100 тысяч квадратных метров ям выявили на М-4 «Дон» в Ростовской области

«Я думаю, здесь есть ошибка, которую сегодня приходится исправлять.[…] К сожалению, организация, которая эксплуатировала эту дорогу, и подрядчик, выигравший тот или иной конкурс, должны смотреть за дорогой регулярно. Здесь на лицо накопленное количество ям, которое они не смогли или не успели сделать[прим. редакции — имеется ввиду „починить“]», — рассказал Василий Голубев, добавив, что к Новому году количество ям по площади достигло 99 тысяч квадратных метров.