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Published Сегодня, 16:10

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Почти 100 тысяч квадратных метров ям выявили на М-4 «Дон» в Ростовской области

Почти 100 тысяч квадратных метров ям выявили на М-4 «Дон» в Ростовской области

14 марта 2024, 16:10
Фото: Изображение Midjourney
Почти 100 тысяч квадратных метров ям выявили на М-4 «Дон» в Ростовской области
В Ростовской области до конца марта планируют ликвидировать около 100 тысяч квадратных метров ям на трассе М-4 «Дон», об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Ведущий передачи «О главном» обратил внимание, что одним из самых проблемных вопросов для жителей Ростовской области и гостей региона остается состояние трассы М-4 «Дон». Напомним, дончане и автомобилисты из других регионов регулярно жалуются на колоссальное число ям на трассе М-4 «Дон», а совсем недавно «Автодор» сорвал сроки ремонта из-за резкого увеличения объема работы.

В ответ на это губернатор Василий Голубев напомнил, что М-4 «Дон» является трассой федерального значения с высокой загруженностью, а за состояние трассы отвечает компания «Автодор».

«Я думаю, здесь есть ошибка, которую сегодня приходится исправлять.[…] К сожалению, организация, которая эксплуатировала эту дорогу, и подрядчик, выигравший тот или иной конкурс, должны смотреть за дорогой регулярно. Здесь на лицо накопленное количество ям, которое они не смогли или не успели сделать[прим. редакции — имеется ввиду „починить“]», — рассказал Василий Голубев, добавив, что к Новому году количество ям по площади достигло 99 тысяч квадратных метров.

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«Накопленные 99 тысяч „квадратов“ были на конкретный момент, но потом дорога продолжила разрушаться, потому что зима, и зима необычная — ночью минус, днем плюс, дожди. Работа сегодня продолжается, [прим. редакции — ремонт] должны закончить в марте», — подытожил губернатор Голубев.

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