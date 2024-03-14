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Posted Сегодня, 11:11

Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

Эксперт рассказал, почему экс-глава ростовского минздрава не уйдет от приговора

Политолог Михайлов: экс-глава донского Минздрава Быковская не уйдет от приговора

14 марта 2024, 11:11
Фото: donland.ru
Эксперт рассказал, почему экс-глава ростовского минздрава не уйдет от приговора

Политолог Михайлов заявил, что экс-главу донского Минздрава не оправдают

Последнее слово экс-министру здравоохранения Ростовской области Татьяне Быковской предоставят в рамках судебного заседания 18 марта, сообщил RostovGazeta автор журналистских расследований, политолог Евгений Михайлов.

В СМИ появилась информация о том, что защита экс-министра здравоохранения Ростовской области будет добиваться ее невиновности. Уточняется, что якобы в материалах дела отсутствует конкретика о времени и месте совершения преступления — об этом заявили адвокаты.

«Адвокаты всегда настроены оптимистично. Они же получают деньги за защиту и должны говорить о том, что все будет хорошо. Но я предполагаю, что Быковская все-таки не уйдет от наказания. Слишком долго длилось следствие, да и слишком одиозная это фигура», — отмечает Евгений Михайлов.

Защита требует оправдать экс-главу донского Минздрава Быковскую
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Собеседник разъясняет, что бывают уголовные дела, когда оправдание подсудимого может вызвать большой общественный резонанс.

«Под ее управлением было много вопросов, многие пострадавшие с ней судились. Мне часто поступали жалобы от дончан. Полагаю, что никто оправдывать ее не будет. Следствие предоставило неопровержимые доказательства ее вины. Кущевский суд согласен с мнением следствия. И если 18 марта подсудимой дается последнее слово, значит, приговор будет», — комментирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, что бывшей главе донского минздрава грозит пять лет колонии.

Бывшей главе донского Минздрава Татьяне Быковской грозит пять лет колонии
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