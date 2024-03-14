Политолог Михайлов: экс-глава донского Минздрава Быковская не уйдет от приговора

«Адвокаты всегда настроены оптимистично. Они же получают деньги за защиту и должны говорить о том, что все будет хорошо. Но я предполагаю, что Быковская все-таки не уйдет от наказания. Слишком долго длилось следствие, да и слишком одиозная это фигура», — отмечает Евгений Михайлов.