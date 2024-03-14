Река Дон может обмелеть в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
В течение четверга, 14 марта, а также утром 15 числа на устьевом участке реки Дон снизятся уровни воды. Они могут достигнуть неблагоприятной отметки у Азова.
Согласно прогнозам, в регионе может усилиться ветер до 14 метров в секунду. По ночам ожидается холодная погода.
Ночью в пятницу выпадет снег, температура будет довольной низкой. Днем прогнозируют дождливую погоду, а воздух прогреется до +6 градусов.
Что касается потепления, то оно должно начаться в субботу. Столбики термометров тогда покажут около +10 градусов.
Ранее в донском регионе к устранению последствий непогоды привлекали 200 бригад.