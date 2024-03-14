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Posted Сегодня, 12:50

Published Сегодня, 12:50

Modified Сегодня, 12:52

Updated Сегодня, 12:52

Река Дон может обмелеть в Ростовской области

Река Дон может обмелеть в Ростовской области

14 марта 2024, 12:50
Фото: kononovich.v/cc by sa 3.0/panoramio
Река Дон может обмелеть в Ростовской области

Уровень воды в реке Дон может упасть до неблагоприятных отметок

В Ростовской области уровень воды в реке Дон может опуститься до неблагоприятных отметок, сделали прогнозы синоптики.

В течение четверга, 14 марта, а также утром 15 числа на устьевом участке реки Дон снизятся уровни воды. Они могут достигнуть неблагоприятной отметки у Азова.

Согласно прогнозам, в регионе может усилиться ветер до 14 метров в секунду. По ночам ожидается холодная погода.

В Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригад
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Ночью в пятницу выпадет снег, температура будет довольной низкой. Днем прогнозируют дождливую погоду, а воздух прогреется до +6 градусов.

Что касается потепления, то оно должно начаться в субботу. Столбики термометров тогда покажут около +10 градусов.

Ранее в донском регионе к устранению последствий непогоды привлекали 200 бригад.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Река Дон#Температура#Уровень воды
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