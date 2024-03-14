Ростовские спасатели оповестили, как себя вести во время атак беспилотников

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Памятку составили, «учитывая угрозу совершения террористических актов с использованием беспилотных воздушных судов». Жителей просят, услышав сигнал «Внимание всем!», включить ТВ или радио, чтобы узнать о порядке действий в случае происшествия.
После этого ростовчан просят обесточить помещение, закрыть окна и дверь, взять документы, лекарства, воду, еду и перейти в укрытие. Если такого нет, то желательно найти помещение без окон, например, ванну, туалет или коридор.
После отбоя воздушной тревоги следует проверить целостность помещения и при необходимости вызвать спасателей или другие экстренные службы.
Напомним, 13 марта, три беспилотника пытались атаковать завод в Новошахтинске. БПЛА сбили, их обломки после нашли на территории предприятия. В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что жителей Ростовской области могут оповещать о ЧС через домофоны. Такую возможность рассматривают сейчас в МЧС.