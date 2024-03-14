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Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

Ростовские спасатели оповестили, как себя вести во время атак беспилотников

Ростовские спасатели оповестили, как себя вести во время атак беспилотников

14 марта 2024, 09:54
Фото: Центр информационного обеспечения безопасности населения Ростовской области
Из-за потенциальной угрозы новых атак беспилотников ростовчанам напомнили о действиях в случае чрезвычайного происшествия, пишут РИА Новости.

Памятку составили, «учитывая угрозу совершения террористических актов с использованием беспилотных воздушных судов». Жителей просят, услышав сигнал «Внимание всем!», включить ТВ или радио, чтобы узнать о порядке действий в случае происшествия.

После этого ростовчан просят обесточить помещение, закрыть окна и дверь, взять документы, лекарства, воду, еду и перейти в укрытие. Если такого нет, то желательно найти помещение без окон, например, ванну, туалет или коридор.

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Памятку составили, «учитывая угрозу совершения террористических актов с использованием беспилотных воздушных судов».Памятку составили, «учитывая угрозу совершения террористических актов с использованием беспилотных воздушных судов».
Памятку составили, «учитывая угрозу совершения террористических актов с использованием беспилотных воздушных судов».
Фото: Центр информационного обеспечения безопасности населения Ростовской области

После отбоя воздушной тревоги следует проверить целостность помещения и при необходимости вызвать спасателей или другие экстренные службы.

Напомним, 13 марта, три беспилотника пытались атаковать завод в Новошахтинске. БПЛА сбили, их обломки после нашли на территории предприятия. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что жителей Ростовской области могут оповещать о ЧС через домофоны. Такую возможность рассматривают сейчас в МЧС.

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