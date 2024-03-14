Ростсельмаш хочет отсудить у украинской компании 7 млн долларов

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Ростовский завод указывает, что в 2012 году выдал украинскому предприятию займ в размере 3,9 миллиона долларов. С тех пор по кредиту набежали проценты в размере еще трех миллионов долларов. По сегодняшнему курсу, это порядка 630 миллионов рублей.
Также Ростсельмаш вспомнил и о долгах «Версатайл Украина» за поставку сельхозтехники и комплектующих в 2011 году в размере 244 миллионов рублей.
Арбитражный суд принял иск к рассмотрению. Однако в постановлении суда указывается, что ответчика не смогли уведомить до начала разбирательств из-за приостановки почтового сообщения между Россией и Украиной.
Первое заседание по делу состоится 23 апреля.
Ранее власти Ростова отсудили 228 тысяч неустойки за разрушенный 10 лет назад «Юбилейный».