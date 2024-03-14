Ростсельмаш хочет отсудить у украинской компании 7 млн долларов

Ростовский завод указывает, что в 2012 году выдал украинскому предприятию займ в размере 3,9 миллиона долларов. С тех пор по кредиту набежали проценты в размере еще трех миллионов долларов. По сегодняшнему курсу, это порядка 630 миллионов рублей.