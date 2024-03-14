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Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

Ростсельмаш хочет отсудить у украинской компании долги на 7 млн долларов

Ростсельмаш хочет отсудить у украинской компании 7 млн долларов

14 марта 2024, 06:43
Фото: Pxhere
Ростсельмаш хочет отсудить у украинской компании долги на 7 млн долларов
Завод Ростсельмаш подал иск к ООО «Версатайл Украина», чтобы взыскать долги компании с 2011 года, сообщается в картотеке дел Арбитражного суда Ростовской области.

Ростовский завод указывает, что в 2012 году выдал украинскому предприятию займ в размере 3,9 миллиона долларов. С тех пор по кредиту набежали проценты в размере еще трех миллионов долларов. По сегодняшнему курсу, это порядка 630 миллионов рублей.

Также Ростсельмаш вспомнил и о долгах «Версатайл Украина» за поставку сельхозтехники и комплектующих в 2011 году в размере 244 миллионов рублей.

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Арбитражный суд принял иск к рассмотрению. Однако в постановлении суда указывается, что ответчика не смогли уведомить до начала разбирательств из-за приостановки почтового сообщения между Россией и Украиной.

Первое заседание по делу состоится 23 апреля.

Ранее власти Ростова отсудили 228 тысяч неустойки за разрушенный 10 лет назад «Юбилейный».

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