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Снегопад пообещали ростовчанам 15 марта

Снегопад пообещали ростовчанам 15 марта

14 марта 2024, 04:59
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в ночь на 15 марта ожидаются снег с дождем, сообщили синоптики.

В четверг, 14 числа, температура составит +7 градусов и будет облачная погода. Порывы ветра достигнут шести метров в секунду.

Ночью выпадет снег с дождем, температура составит +1 градус. Днем сохранится только дождь, а воздух прогреется до +6 градусов.

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В субботу в городе начнется потепление и температура достигнет +10 градусов. Синоптики обещают облачную погоду, которая сохранится в течение нескольких дней.

По ночам температура будет опускаться до +2 градусов, осадков в этот период не будет.

Ранее в донской столице после непогоды снег сошел вместе с асфальтом.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Снегопад#Синоптики
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