Снегопад пообещали ростовчанам 15 марта

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
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Updated Сегодня, 05:01
В четверг, 14 числа, температура составит +7 градусов и будет облачная погода. Порывы ветра достигнут шести метров в секунду.
Ночью выпадет снег с дождем, температура составит +1 градус. Днем сохранится только дождь, а воздух прогреется до +6 градусов.
В субботу в городе начнется потепление и температура достигнет +10 градусов. Синоптики обещают облачную погоду, которая сохранится в течение нескольких дней.
По ночам температура будет опускаться до +2 градусов, осадков в этот период не будет.
Ранее в донской столице после непогоды снег сошел вместе с асфальтом.