Сочинителю мемов в Ростове предложили зарплату в 70 тысяч рублей

«Умеем делать смешной контент, который будут обсуждать все: от пабликов ВК до телека. Один VIZIT чего стоит, где мы нон-стоп шутим с 2019, но таких проектов у нас много. Больше шуток богу шуток — нам нужен еще один мемолог», — заявили представители компании, добавив, что хотя занятость полная и график 5/2, соискатель сам сможет выбирать время начала и завершения рабочего дня.