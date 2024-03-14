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Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

В Ростове-на-Дону ищут собственного мемолога за 70 тысяч рублей в месяц

Сочинителю мемов в Ростове предложили зарплату в 70 тысяч рублей

14 марта 2024, 12:49
Фото: Nicki Dugan Pogue/cc by 2.0/flickr.com
В Ростове-на-Дону ищут собственного мемолога за 70 тысяч рублей в месяц
В Ростове ищут мемолога, специалисту по мемам с хорошим чувством юмора обещают платить до 70 тысяч рублей в месяц, подробности появились на портале по поиску работы.

Накануне, 13 марта, одна из ростовских SMM-компаний объявила, что ищет в свой штат нового сотрудника на необычную должность — мемолога. Специалисту обещают платить от 40 до 70 тысяч на руки, при этом кандидат на должность может быть без опыта работы, также на работу готовы принять соискателей от 14 лет и с ограниченными возможностями здоровья. Должность предполагает полную занятость, работать можно удаленно.

Согласно требованиям к кандидатам, новый мемолог должен хорошо разбираться в мемах и трендах, адаптировать их под разные бренды, иметь широкий кругозор, много шутить, при этом юмор должен быть понятен всем. От мемолога также требуется разбираться в новостной повестке и уметь генерировать идеи самостоятельно и в команде.

«Умеем делать смешной контент, который будут обсуждать все: от пабликов ВК до телека. Один VIZIT чего стоит, где мы нон-стоп шутим с 2019, но таких проектов у нас много. Больше шуток богу шуток — нам нужен еще один мемолог», — заявили представители компании, добавив, что хотя занятость полная и график 5/2, соискатель сам сможет выбирать время начала и завершения рабочего дня.

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В сопроводительном письме кандидатов на пост мемолога просят прикрепить пару новостей, которые стали «вирусными» в последнее время и хорошо разошлись по соцсетям и мессенджерам.

Ранее в Ростове объявили о поисках менеджера хорошего настроения.

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