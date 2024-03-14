Сочинителю мемов в Ростове предложили зарплату в 70 тысяч рублей

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Накануне, 13 марта, одна из ростовских SMM-компаний объявила, что ищет в свой штат нового сотрудника на необычную должность — мемолога. Специалисту обещают платить от 40 до 70 тысяч на руки, при этом кандидат на должность может быть без опыта работы, также на работу готовы принять соискателей от 14 лет и с ограниченными возможностями здоровья. Должность предполагает полную занятость, работать можно удаленно.
Согласно требованиям к кандидатам, новый мемолог должен хорошо разбираться в мемах и трендах, адаптировать их под разные бренды, иметь широкий кругозор, много шутить, при этом юмор должен быть понятен всем. От мемолога также требуется разбираться в новостной повестке и уметь генерировать идеи самостоятельно и в команде.
«Умеем делать смешной контент, который будут обсуждать все: от пабликов ВК до телека. Один VIZIT чего стоит, где мы нон-стоп шутим с 2019, но таких проектов у нас много. Больше шуток богу шуток — нам нужен еще один мемолог», — заявили представители компании, добавив, что хотя занятость полная и график 5/2, соискатель сам сможет выбирать время начала и завершения рабочего дня.
В сопроводительном письме кандидатов на пост мемолога просят прикрепить пару новостей, которые стали «вирусными» в последнее время и хорошо разошлись по соцсетям и мессенджерам.
Ранее в Ростове объявили о поисках менеджера хорошего настроения.