В Подмосковье пресекли деятельность массажного салона, оказывающего интимные услуги

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Полиция провела оперативно-розыскные мероприятия по этому адресу и задержала двух девушек. Одна из них — жительница Москвы, ей двадцать девять лет, другой — сорок шесть лет, она родом из ближнего зарубежья. Именно они оказывали интимные услуги, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении.
Также была задержана жительница Домодедово, которую подозревают в организации незаконного бизнеса. Ей двадцать один год. При обыске ее жилья полицейские обнаружили и изъяли мобильные телефоны, финансовые документы, список предоставляемых услуг, графики работы девушек и алкогольную продукцию.
Против подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 241 Уголовного кодекса РФ. Ей была назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.