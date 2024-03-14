В Подмосковье пресекли деятельность массажного салона, оказывающего интимные услуги

Полиция провела оперативно-розыскные мероприятия по этому адресу и задержала двух девушек. Одна из них — жительница Москвы, ей двадцать девять лет, другой — сорок шесть лет, она родом из ближнего зарубежья. Именно они оказывали интимные услуги, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении.