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Published Сегодня, 09:06

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Updated Сегодня, 09:10

В Подмосковье пресекли деятельность массажного салона, оказывающего интимные услуги

14 марта 2024, 09:06
Сотрудники полиции пресекли незаконную деятельность массажного салона, который находился в одном из частных домов в подмосковной деревни Благовещенка. В этом салоне за деньги предлагались сексуальные услуги, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

Полиция провела оперативно-розыскные мероприятия по этому адресу и задержала двух девушек. Одна из них — жительница Москвы, ей двадцать девять лет, другой — сорок шесть лет, она родом из ближнего зарубежья. Именно они оказывали интимные услуги, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении.

Также была задержана жительница Домодедово, которую подозревают в организации незаконного бизнеса. Ей двадцать один год. При обыске ее жилья полицейские обнаружили и изъяли мобильные телефоны, финансовые документы, список предоставляемых услуг, графики работы девушек и алкогольную продукцию.

Против подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 241 Уголовного кодекса РФ. Ей была назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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