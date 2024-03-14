В Ростове изменят Правила землепользования и застройки города

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Администрация Ростова организовала публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города. Они пройдут в конце марта, а их официальные результаты опубликуют в начале апреля. Сейчас всех желающих просят зарегистрироваться для участия в слушаниях.
Что именно будут обсуждать, пока неизвестно. Проект изменений в ПЗЗ опубликуют лишь 20 марта.
«Город N» пишет, что, возможно, на слушаниях поднимут вопрос признания земли, занятой старым аэропортом, территорией комплексного развития.
Ранее сообщалось, что в Ростове могут построить ТЦ на проспекте Королева.