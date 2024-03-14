rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:34

Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

В Ростове собираются изменить Правила землепользования и застройки города

В Ростове изменят Правила землепользования и застройки города

14 марта 2024, 10:34
Фото: donland.ru
В Ростове собираются изменить Правила землепользования и застройки города
Общественные слушания назначены в Ростове по вопросу изменения Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) города, сообщается на сайте городской администрации.

Администрация Ростова организовала публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города. Они пройдут в конце марта, а их официальные результаты опубликуют в начале апреля. Сейчас всех желающих просят зарегистрироваться для участия в слушаниях.

В Ростове две тысячи горожан выступили против вырубки гектара Кумженской рощи
Узнать подробнее

Что именно будут обсуждать, пока неизвестно. Проект изменений в ПЗЗ опубликуют лишь 20 марта.

«Город N» пишет, что, возможно, на слушаниях поднимут вопрос признания земли, занятой старым аэропортом, территорией комплексного развития.

Ранее сообщалось, что в Ростове могут построить ТЦ на проспекте Королева.

Читайте также:
Логвиненко посоветовал ростовчанке, потерявшей жилье, взять новые кредитыВласти рассказали, что возведут в Кривошлыковском, 4 в РостовеВ Ростове введут массовые ограничения проезда по центру и ЗЖМ. Показываем на карте
#Общество#Город#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Администрация Ростова#Ростов#Публичные слушания
Подпишитесь
Третий день жители трех домов на Темерницкой в Ростове мерзнут без отопления
Сегодня, 07:31
Больше половины квартир в новостройках Ростова остаются нераспроданными
Сегодня, 08:08
Фирма президента ФК «Ростов» купила долю у крупного московского застройщика
Сегодня, 07:32
Стало известно, когда начнется потепление в Ростове-на-Дону
Сегодня, 06:01
Академик РАН из Таганрога Каляев рассказал, когда завершится эра беспилотников
Сегодня, 05:33
Снегопад пообещали ростовчанам 15 марта
Сегодня, 04:59