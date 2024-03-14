В Ростове изменят Правила землепользования и застройки города

Администрация Ростова организовала публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки города. Они пройдут в конце марта, а их официальные результаты опубликуют в начале апреля. Сейчас всех желающих просят зарегистрироваться для участия в слушаниях.