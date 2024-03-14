В Ростове начали сбор крови аллергиков для создания вакцин

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
В четверг, 14 марта, стало известно, что сразу в девяти городах России приступили к работе девять центров, которые ведут совместную работу по сбору библиотеки аллергенов. Эти центры являются результатом совместной деятельности лабораторий Сеченовского и Венского медицинского университетов. За время сотрудничества ученым удалось собрать библиотеку аллергенов, превалирующих у россиян. Всего в списке 33 основных аллергена, основные из них это кошки, собаки, тараканы, молочная продукция, яйца, плесень, амброзия, полынь, а также береза.
Для сбора данных об аллергенах ученые открыли девять центров, которые помогут разработать индивидуальные профили аллергенов в различных регионах, а также создать вакцины под аллергиков в разных регионах России.
Сейчас ученые российского и австрийского вузов запустили масштабное исследование профилей молекулярной IgE-сенсибилизации, для этого центры проводят сбор сывороток крови у взрослых людей, которые родились и выросли в регионах, где проводятся исследования. Работы ведутся в Москве, а также на территории Санкт-Петербурга, Сочи, Саратова, Ростова, Уфы, Екатеринбурга, Томска и Владивостока.
«Конечная цель нашего проекта — это не только оценить потребности регионов, но и предоставить им линейку молекулярных вакцин», — подчеркнул профессор австрийской лаборатории Рудольф Валента, добавив, что в первую очередь для россиян подготовят вакцины против аллергии на кошек и березу.
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