В Ростове начали сбор крови аллергиков для создания вакцин

В четверг, 14 марта, стало известно, что сразу в девяти городах России приступили к работе девять центров, которые ведут совместную работу по сбору библиотеки аллергенов. Эти центры являются результатом совместной деятельности лабораторий Сеченовского и Венского медицинского университетов. За время сотрудничества ученым удалось собрать библиотеку аллергенов, превалирующих у россиян. Всего в списке 33 основных аллергена, основные из них это кошки, собаки, тараканы, молочная продукция, яйца, плесень, амброзия, полынь, а также береза.