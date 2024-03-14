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Published Сегодня, 11:51

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В Ростове назвали сумму выплат жильцам обрушившегося дома на Нариманова

В Ростове назвали сумму выплат жильцам обрушившегося дома на Нариманова

14 марта 2024, 11:51
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове назвали сумму выплат жильцам обрушившегося дома на Нариманова

В Ростове семьям обрушившегося дома на Нариманова выплатят 74 млн рублей

В Ростове-на-Дону 61 семья из обрушившегося дома на улице Нариманова согласна с размером возмещения на общую сумму 74 миллиона рублей, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Он добавил, что с 7 семьями заключили специальные соглашения. Деньги поступят после того, как будет зарегистрировано право муниципальной собственности.

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Кроме того, девять семей, которые жили по договорам соцнайма, получили новое жилье. В настоящее время идет подготовка к проведению аукционов для покупки жилья для четырех семей, признанных малоимущими.

В настоящее время идет подготовка к проведению аукционов для покупки жилья для четырех семей, признанных малоимущими.В настоящее время идет подготовка к проведению аукционов для покупки жилья для четырех семей, признанных малоимущими.
В настоящее время идет подготовка к проведению аукционов для покупки жилья для четырех семей, признанных малоимущими.
Фото: rostovgazeta.ru

Алексей Логвиненко рассказал, что власти заключили с Минстроем региона соглашение о долевом финансировании мероприятий по переселению людей.

Напомним, что пятиэтажное общежитие на улице Нариманова частично обрушилось в конце января. Жильцам пришлось выбегать на улицу, оставив все свои вещи.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Выплаты#Ростов#Обрушение дома#Нариманова#Происшествия
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