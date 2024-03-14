В Ростове назвали сумму выплат жильцам обрушившегося дома на Нариманова

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Он добавил, что с 7 семьями заключили специальные соглашения. Деньги поступят после того, как будет зарегистрировано право муниципальной собственности.
Кроме того, девять семей, которые жили по договорам соцнайма, получили новое жилье. В настоящее время идет подготовка к проведению аукционов для покупки жилья для четырех семей, признанных малоимущими.
Алексей Логвиненко рассказал, что власти заключили с Минстроем региона соглашение о долевом финансировании мероприятий по переселению людей.
Напомним, что пятиэтажное общежитие на улице Нариманова частично обрушилось в конце января. Жильцам пришлось выбегать на улицу, оставив все свои вещи.