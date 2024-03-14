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Published Сегодня, 15:10

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В Ростове подготовят проект реконструкции улицы Доватора на участке до Западной хорды

В Ростове подготовят проект реконструкции улицы Доватора на участке до Западной хорды

14 марта 2024, 15:10
Фото: 1MI
В Ростове подготовят проект реконструкции улицы Доватора на участке до Западной хорды

Под реконструкцию улицы Доватора в Ростове распланируют 16,9 гектара земли

В Ростове подготовят проект планировки территории для реконструкции улицы Доватора от проспекта Маршала Жукова до Западной хорды, об этом сообщили на портале администрации города.

В четверг, 14 марта, власти Ростова опубликовали постановление о подготовке документов по планировке участка земли площадью 16,9 гектара на ЗЖМ под реконструкцию автодороги на Доватора. Будущий транспортный объект планируют разместить в границах проспекта Маршала Жукова и Западной хорды.

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Документация должна быть готова в течение года с момента публикации постановления, в течение 20 дней департамент автодорог получит необходимую информацию для выполнения задания по планировке территории.

Схему размещения объекта можно изучить на фото ниже.

Фото: rostov-gorod.ru

Ранее в Ростове закрыли для движения транспорта участок улицы Доватора, ограничения установили из-за строительства Западной хорды.

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