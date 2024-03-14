В Ростове подготовят проект реконструкции улицы Доватора на участке до Западной хорды

В четверг, 14 марта, власти Ростова опубликовали постановление о подготовке документов по планировке участка земли площадью 16,9 гектара на ЗЖМ под реконструкцию автодороги на Доватора. Будущий транспортный объект планируют разместить в границах проспекта Маршала Жукова и Западной хорды.