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Published Сегодня, 17:48

Modified Сегодня, 17:50

Updated Сегодня, 17:50

В Ростове распланируют землю на Северном под строительство трамвайной линии

В Ростове распланируют землю на Северном под строительство трамвайной линии

14 марта 2024, 17:48
Фото: 1MI
В Ростове распланируют землю на Северном под строительство трамвайной линии

В Ростове Орбитальную и Евдокимова свяжут линией скоростного трамвая

В Ростове «Синаре» разрешили распланировать участок площадью около 37 гектаров на СЖМ под строительство трамвайной линии, об этом сообщили на портале администрации города.

В четверг, 14 марта, опубликовали постановление, подписанное главой администрации Ростова Алексеем Логвиненко. Власти города разрешают ООО «СИНАРА — Городские Транспортные Решения Ростов-на-Дону» подготовить документы по планировке территории Северного жилого массива для размещения трамвайной линии. Новая «ветка» трамвайной сети пройдет от улицы Евдокимова до улицы Орбитальной.

В Ростове распланируют землю на Северном под строительство трамвайной линииВ Ростове распланируют землю на Северном под строительство трамвайной линии
В Ростове распланируют землю на Северном под строительство трамвайной линии
Фото: rostov-gorod.ru

Под планировку выделили участок земли площадью 36,82 гектара, проект планировки должен быть закончен в течение 12 месяцев с момента публикации документа.

Ранее в Ростове испытали в работе первый трамвай, раздающий интернет.

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