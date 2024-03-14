В Ростове распланируют землю на Северном под строительство трамвайной линии

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Published Сегодня, 17:48
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В четверг, 14 марта, опубликовали постановление, подписанное главой администрации Ростова Алексеем Логвиненко. Власти города разрешают ООО «СИНАРА — Городские Транспортные Решения Ростов-на-Дону» подготовить документы по планировке территории Северного жилого массива для размещения трамвайной линии. Новая «ветка» трамвайной сети пройдет от улицы Евдокимова до улицы Орбитальной.
Под планировку выделили участок земли площадью 36,82 гектара, проект планировки должен быть закончен в течение 12 месяцев с момента публикации документа.
Ранее в Ростове испытали в работе первый трамвай, раздающий интернет.