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Published Сегодня, 16:54

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В Ростовской области запустят производство стиральных машин

В Ростовской области запустят производство стиральных машин

14 марта 2024, 16:54
Фото: pxhere.com
В Ростовской области запустят производство стиральных машин
В Ростовской области донецкий завод начнет производить кондиционеры и стиральные машины, об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Во время передачи «О главном» с участием губернатора Василия Голубева не могли обойти стороной вопрос о взрывном росте количества производственных предприятий в Ростовской области. Только за несколько дней объявили об открытии пивного завода и хлебопекарного цеха в Шахтах, а в феврале — о строительстве заводов сжиженного газа.

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Губернатор Василий Голубев объяснил, что открытие заводов свидетельствует о том, что и бизнес, и власти предпринимают совместные усилия для того, чтобы добиться технологического суверенитета государства.

«Следующее — это перспектива. До конца года мы сдадим не менее пяти новых производств, и тоже крупных, в самых разных направлениях. Среди них будут заводы по выпуску электроники, беспилотных летательных и беспилотных систем», — рассказал Василий Голубев, добавив, что образовательным учреждениям Ростовской области придется поработать, чтобы обеспечить эти заводы кадрами.

Кроме того, по словам Василия Голубева, в Донецке запустили производство холодильных ларей, где работают 150-160 человек. Объем инвестиций в завод составил миллиард рублей, в будущем линейку товаров планируют расширить, включив в нее системы кондиционирования и стиральные машины.

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