В Ростовской области запустят производство стиральных машин

Posted Сегодня, 16:54
Published Сегодня, 16:54
Modified Сегодня, 16:56
Updated Сегодня, 16:56
Во время передачи «О главном» с участием губернатора Василия Голубева не могли обойти стороной вопрос о взрывном росте количества производственных предприятий в Ростовской области. Только за несколько дней объявили об открытии пивного завода и хлебопекарного цеха в Шахтах, а в феврале — о строительстве заводов сжиженного газа.
Губернатор Василий Голубев объяснил, что открытие заводов свидетельствует о том, что и бизнес, и власти предпринимают совместные усилия для того, чтобы добиться технологического суверенитета государства.
«Следующее — это перспектива. До конца года мы сдадим не менее пяти новых производств, и тоже крупных, в самых разных направлениях. Среди них будут заводы по выпуску электроники, беспилотных летательных и беспилотных систем», — рассказал Василий Голубев, добавив, что образовательным учреждениям Ростовской области придется поработать, чтобы обеспечить эти заводы кадрами.
Кроме того, по словам Василия Голубева, в Донецке запустили производство холодильных ларей, где работают 150-160 человек. Объем инвестиций в завод составил миллиард рублей, в будущем линейку товаров планируют расширить, включив в нее системы кондиционирования и стиральные машины.