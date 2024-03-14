В Ростовской области запустят производство стиральных машин

«Следующее — это перспектива. До конца года мы сдадим не менее пяти новых производств, и тоже крупных, в самых разных направлениях. Среди них будут заводы по выпуску электроники, беспилотных летательных и беспилотных систем», — рассказал Василий Голубев, добавив, что образовательным учреждениям Ростовской области придется поработать, чтобы обеспечить эти заводы кадрами.