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Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

Водителям запретят ездить по ж/д переезду в Ростове из-за ремонта

Водителям запретят ездить по ж/д переезду в Ростове

14 марта 2024, 11:17
Фото: Яндекс.Карты
Водителям запретят ездить по ж/д переезду в Ростове из-за ремонта

Железнодорожный переезд на Мечникова закроют в Ростове 16 марта

В субботу, 16 марта, движение через железнодорожный переезд по улице Мечникова в Ростове-на-Дону будет закрыт, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ограничение 16 марта продлится с 08.00 до 19.00 мск. Власти объяснили, что в районе железнодорожного переезда по улице Мечникова в эти часы будут проводиться ремонтные работы, а потому там запретят движение машин.

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Водителей просят отнестись с пониманием к ограничению и продумать заранее свой маршрут движения и пути объезда.

Накануне сообщалось, что до конца ноября ограничат движение машин на М-4 «Дон» под Ростовом. Речь идет об участке трассы в районе торгового центра «Мега». Там также будут проводить ремонтные работы.

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