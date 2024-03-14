Водителям запретят ездить по ж/д переезду в Ростове

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Ограничение 16 марта продлится с 08.00 до 19.00 мск. Власти объяснили, что в районе железнодорожного переезда по улице Мечникова в эти часы будут проводиться ремонтные работы, а потому там запретят движение машин.
Водителей просят отнестись с пониманием к ограничению и продумать заранее свой маршрут движения и пути объезда.
Накануне сообщалось, что до конца ноября ограничат движение машин на М-4 «Дон» под Ростовом. Речь идет об участке трассы в районе торгового центра «Мега». Там также будут проводить ремонтные работы.