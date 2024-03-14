Врач Чоговадзе напомнил о важности реабилитации после инсульта

В центре могут пройти реабилитацию пациенты, перенесшие инсульт менее года назад. В 2024 году центр сможет принять около 1,3 тысячи пациентов со всей страны. По всей информации о госпитализации и необходимых документах можно узнать на сайте Федерального центра мозга и нейротехнологий в разделе «госпитализация».