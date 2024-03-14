Врач Чоговадзе напомнил о важности реабилитации после инсульта

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Варлам Чоговадзе объяснил, что это сложный процесс, который включает несколько этапов и требует работы специалистов разных областей, пишут «Известия».
У людей с повреждением центральной нервной системы могут быть проблемы не только с движениями, но и с речью, зрением и познавательными функциями. Поэтому в команду, которая занимается лечением больного, входят физиотерапевт, логопед, эрготерапевт, медицинский психолог, нейропсихолог и другие специалисты.
Также Чоговадзе напомнил о работе, которая проводится по всей стране в рамках проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Этот проект входит в план социально-экономического развития России до 2030 года.
По словам врача, большинство пациентов знают, что они могут получить медицинскую реабилитацию бесплатно через обязательное медицинское страхование. Каждый регион ежегодно получает определенное количество квот на оказание высокотехнологичной медицинской помощи по реабилитации в Федеральном центре мозга и нейротехнологий.
В центре могут пройти реабилитацию пациенты, перенесшие инсульт менее года назад. В 2024 году центр сможет принять около 1,3 тысячи пациентов со всей страны. По всей информации о госпитализации и необходимых документах можно узнать на сайте Федерального центра мозга и нейротехнологий в разделе «госпитализация».