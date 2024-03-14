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Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

Врач рассказала, когда следует обратиться к психотерапевту при подозрении на РПП

14 марта 2024, 09:33
Врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Ирина Крашкина поделилась информацией о симптомах расстройства пищевого поведения (РПП).

По ее словам, РПП — это группа патологий, при которых человек может сильно ограничивать себя в еде, переедать или испытывать дискомфорт от приема пищи. Люди с этими заболеваниями могут быть внешне здоровыми, пишут «Известия».

Существуют разные виды РПП. Анорексия — это расстройство, когда человек считает себя нехваткой стройности и сильно ограничивает себя в еде или изнуряет себя тренировками. Булимия — это расстройство, при котором люди переедают, а затем вызывают рвоту или принимают слабительные препараты, чтобы избежать набора веса. Они обычно осознают свое поведение, но хорошо скрывают его.

Избегающее расстройство приема пищи (ARFID) — когда человек сильно ограничивает количество пищи, которую он ест, или полностью отказывается от определенных продуктов без медицинских показаний. Это может привести к нарушению физиологических процессов в организме. Руминация — это непреднамеренное срыгивание пищи после еды, не связанное с расстройствами желудочно-кишечного тракта. Компульсивное переедание — это расстройство, когда человек не может контролировать свое питание и потом испытывает физический и эмоциональный дискомфорт.

Крашкина перечислила признаки РПП: строгое ограничение потребления калорий, отказ от запрещенных продуктов, зацикленность на весе и физической форме, уменьшение количества пищи, избегание событий, где есть угощения, использование слабительных препаратов, вызывание рвоты и нестабильное эмоциональное состояние.

Она также подчеркнула, что важно первым шагом признать наличие проблемы. Многие люди отказываются признавать проблему из-за страха осуждения. При подозрении на РПП рекомендуется обратиться к психотерапевту, который при необходимости направит к другим специалистам для проведения дополнительных исследований и уточнения диагноза.

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