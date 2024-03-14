Врач рассказала, когда следует обратиться к психотерапевту при подозрении на РПП

Избегающее расстройство приема пищи (ARFID) — когда человек сильно ограничивает количество пищи, которую он ест, или полностью отказывается от определенных продуктов без медицинских показаний. Это может привести к нарушению физиологических процессов в организме. Руминация — это непреднамеренное срыгивание пищи после еды, не связанное с расстройствами желудочно-кишечного тракта. Компульсивное переедание — это расстройство, когда человек не может контролировать свое питание и потом испытывает физический и эмоциональный дискомфорт.