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Published Сегодня, 08:25

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Updated Сегодня, 08:47

Жителя Подмосковья задержали за мошенничество на полмиллиона рублей

14 марта 2024, 08:25
Сотрудники полиции Ленинского района задержали жителя подмосковного Пушкино по подозрению в мошенничестве на сумму в полмиллиона рублей. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по Московской области.

Полиция получила заявление от 42-летней жительницы Ленинского района. Она рассказала о том, что ей необходимо было обустроить квартиру в Мисайлово. Женщина обратилась к знакомому, который занимается изготовлением мебели. Она передала ему 542 тысячи рублей для покупки материалов, но мужчина не выполнил свои обязательства.

Злоумышленника задержали, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Им оказался 39-летний житель Пушкино, который уже неоднократно привлекался к суду.

Против него возбудили уголовное дело. В настоящее время он находится под стражей.

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