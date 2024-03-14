Жителя Подмосковья задержали за мошенничество на полмиллиона рублей

Полиция получила заявление от 42-летней жительницы Ленинского района. Она рассказала о том, что ей необходимо было обустроить квартиру в Мисайлово. Женщина обратилась к знакомому, который занимается изготовлением мебели. Она передала ему 542 тысячи рублей для покупки материалов, но мужчина не выполнил свои обязательства.