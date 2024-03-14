Жителям Ростовской области рассказали, как росли цены в феврале

Согласно статистике, потребительские цены в Ростовской области за февраль выросли на 0,7%, а с начала года они прибавили 1,45%, при этом больше всего инфляция отразилась на ценах на продукты питания — за месяц они стали дороже в среднем на 1%. С начала года продовольствие подорожало на 2,16%.