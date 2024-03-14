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Posted Сегодня, 14:21

Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

Инфляция в Ростовской области с начала года составила 1,5%

Жителям Ростовской области рассказали, как росли цены в феврале

14 марта 2024, 14:21
Фото: Mark Ittleman/cc by 2.0/flickr.com
Инфляция в Ростовской области с начала года составила 1,5%

Инфляция в Ростовской области с начала года составила 1,5%

В Ростовской области только за февраль уровень инфляции увеличился на 0,7%, а с начала 2024 года — почти 1,5%, сведения об этом появились в Ростовстате.

В четверг, 14 марта, аналитики Ростовстата поделились данными о том, как изменились потребительские цены на товары и услуги за прошедший месяц и период с начала 2024 года.

Согласно статистике, потребительские цены в Ростовской области за февраль выросли на 0,7%, а с начала года они прибавили 1,45%, при этом больше всего инфляция отразилась на ценах на продукты питания — за месяц они стали дороже в среднем на 1%. С начала года продовольствие подорожало на 2,16%.

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Рост цен на непродовольственные продукты оказался гораздо скромнее, за месяц цены выросли на 0,25%, а разница февральских цен с январскими составила 0,65%.

При этом, согласно сводным данным, наибольший рост цен зафиксирован на медицинские услуги (9,3% с начала года), транспорт (5,85%) и зарубежный туризм (4%). Из продуктов питания с начала года заметно подорожало сливочное масло (+5,1%), а в феврале — куриные яйца (+3,4%) и овощи (+3,24%).

Ранее фермеры предсказали резкий рост цен на овощи.

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