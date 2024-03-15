Банк «Центр-инвест» вручил награды финалистам школьного конкурса по статистике

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
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Updated Сегодня, 13:49
Представители банка посетили церемонию награждения победителей и их наставников и вручили им денежные призы. Мероприятие проходило в конференц-зале Ростовстата.
Сообщается, что победителями и призерами конкурса стали восемь команд учеников 6–11-х классов.
Как отметил председатель совета директоров банка «Центр-инвест», профессор, д. э. н. Василий Высоков, наука статистика помогает слова и эмоции подкрепить цифрами и аргументами. По его мнению, молодое поколение нужно учить работе с большими данными для глубокого и всестороннего понимания окружающего мира, невзирая на развитие IT-сферы.
Сегодня в школах проходят предмет «Вероятность и статистика. Его введение помогает росту интереса школьников к статистике и более грамотному использованию в конкурсных работах официальных статистических данных.
Руководитель Ростовстата, к. э. н., председатель регионального жюри конкурса Марина Самойлова отметила, что Ростовская область всегда направляла на конкурс «Тренд» самое большое количество участников. А в этом году, по ее словам, был поставлен рекорд — 51 команда из восьми городов и 19 районов области. Она отметила, что ростовские школьники показывают высокие результаты.
Жюри конкурса выразило благодарность наставникам конкурсантов, которыми стали их педагоги в школах, за вклад в развитие статистического образования школьников и подготовку команд, с успехом выполнивших задания.