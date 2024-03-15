Банк «Центр-инвест» вручил награды финалистам школьного конкурса по статистике

Руководитель Ростовстата, к. э. н., председатель регионального жюри конкурса Марина Самойлова отметила, что Ростовская область всегда направляла на конкурс «Тренд» самое большое количество участников. А в этом году, по ее словам, был поставлен рекорд — 51 команда из восьми городов и 19 районов области. Она отметила, что ростовские школьники показывают высокие результаты.