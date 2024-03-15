Более 2 тыс участков открыли в Ростовской области на выборах президента

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Всего отдать свои голоса могут более трех миллионов человек, в том числе 18 тысяч граждан будут голосовать впервые. В регионе также проводится электронное голосование, участниками станут свыше 390 тысяч человек.
«Приходите на участок или проголосуйте дистанционно. Сделайте свой выбор», — сообщил губернатор.
Он добавил, что выборы будут идти в течение трех дней — с 08.00 мск до 20.00.
До этого появилась информация, что в Ростове-на-Дону работают более 370 участков для голосования.
Ранее стало известно, что работу портала Госуслуги восстановили в Ростовской области в первый день выборов. Материал на эту тему читайте по ссылке.