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Более 2 тыс участков открыли в Ростовской области на выборах президента

Более 2 тыс участков открыли в Ростовской области на выборах президента

15 марта 2024, 08:56
Фото: Избирательная комиссия Ростовской области
Более 2 тыс участков открыли в Ростовской области на выборах президента
В Ростовской области в пятницу, 15 марта, открыли более 2,5 тысячи избирательных участков, сообщил губернатор Василий Голубев.

Всего отдать свои голоса могут более трех миллионов человек, в том числе 18 тысяч граждан будут голосовать впервые. В регионе также проводится электронное голосование, участниками станут свыше 390 тысяч человек.

«Приходите на участок или проголосуйте дистанционно. Сделайте свой выбор», — сообщил губернатор.

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Он добавил, что выборы будут идти в течение трех дней — с 08.00 мск до 20.00.

До этого появилась информация, что в Ростове-на-Дону работают более 370 участков для голосования.

Ранее стало известно, что работу портала Госуслуги восстановили в Ростовской области в первый день выборов. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Избирательные участки#Выборы президента
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