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Published Сегодня, 17:32

Modified Сегодня, 17:34

Updated Сегодня, 17:34

Диетолог предупредила о негативных последствиях длительного поста

15 марта 2024, 17:32
С 18 марта у православных христиан начинается Великий пост. Это — время, когда люди длительное время ограничивают себя в привычной еде. Врачи предупреждают, что скудное питание в этот период может привести к серьезным проблемам.

В прошлом пост использовался для того, чтобы человек не страдал от голода, когда запасы урожая подходят к концу. Но в наше время такой необходимости уже нет. Более того, сейчас есть множество постных продуктов, которые заменяют обычные. Из-за этого возникает проблема с потреблением простых углеводов, которые излишне употребляются во время поста. Люди отказываются от животных жиров и белков, которые на самом деле очень полезны для организма.

Многие люди сбрасывают лишний вес во время поста, но это происходит за счет мышечной массы и воды.

Диетолог Александра Ноев в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» не рекомендует поститься, особенно если у человека есть диабет, метаболический синдром или ожирение. Вместо этого, она предлагает обратить внимание на свое здоровье и поговорить со священником о возможных изменениях в рационе. Например, можно разрешить себе есть рыбу чаще, чем положено во время Великого поста. Также Ноев рекомендует употреблять больше белковых круп, таких как киноа, булгур, геркулес и гречка, и ограничить потребление картофеля и макарон.

В рацион можно также добавить свеклу, цуккини, тыкву, чеснок, морковь, брюссельскую, цветную капусту, брокколи и фрукты, но не более 350 граммов в день из-за содержания фруктозы, которая может вызвать проблемы с печенью.

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