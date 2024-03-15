Диетолог предупредила о негативных последствиях длительного поста

В прошлом пост использовался для того, чтобы человек не страдал от голода, когда запасы урожая подходят к концу. Но в наше время такой необходимости уже нет. Более того, сейчас есть множество постных продуктов, которые заменяют обычные. Из-за этого возникает проблема с потреблением простых углеводов, которые излишне употребляются во время поста. Люди отказываются от животных жиров и белков, которые на самом деле очень полезны для организма.