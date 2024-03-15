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Published Сегодня, 13:34

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Updated Сегодня, 13:36

До 5 лет грозит жителю Ростовской области за вылитую в урну краску на выборах

До 5 лет грозит жителю Ростовской области за вылитую в урну краску на выборах

15 марта 2024, 13:34
Фото: 1MI
До 5 лет грозит жителю Ростовской области за вылитую в урну краску на выборах
В Ростовской области задержали местного жителя, испортившего урну с бюллетенями, рассказали в МВД.
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Выборы

Сегодня в России стартовали трехдневные выборы президента. Избирательные участки начали утром свою работу. В Ростовской области открыты более двух тысяч избирательных участков. К настоящему часу не обошлось без происшествий.

В селе Самарское Азовского района 62-летний местный житель пришел на избирательный участок и облил там краской урну. Его задержали.

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В отношении мужчины возбудили уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Отметим, что сегодня урны для голосования таким образом портили и в других городах РФ.

Также стали распространяться фейки о ручках с исчезающими чернилами на выборах. Эксперты объяснили, что чернила исчезают при нагревании, а при комнатной температуре снова появляются. А потому подобная «фальсификация» не имеет смысла.

Ранее глава администрации Ростова рассказал, как проголосовал на выборах президента, и призвал горожан также проголосовать.

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