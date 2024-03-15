До 5 лет грозит жителю Ростовской области за вылитую в урну краску на выборах

Posted Сегодня, 13:34
Published Сегодня, 13:34
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Сегодня в России стартовали трехдневные выборы президента. Избирательные участки начали утром свою работу. В Ростовской области открыты более двух тысяч избирательных участков. К настоящему часу не обошлось без происшествий.
В селе Самарское Азовского района 62-летний местный житель пришел на избирательный участок и облил там краской урну. Его задержали.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Отметим, что сегодня урны для голосования таким образом портили и в других городах РФ.
Также стали распространяться фейки о ручках с исчезающими чернилами на выборах. Эксперты объяснили, что чернила исчезают при нагревании, а при комнатной температуре снова появляются. А потому подобная «фальсификация» не имеет смысла.
Ранее глава администрации Ростова рассказал, как проголосовал на выборах президента, и призвал горожан также проголосовать.